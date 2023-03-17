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Türk otomotiv sanayisinden Avrupa'da ilk 3 hedefi

48’inci Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştiren Otomotiv Sanayii Derneği'nde (OSD), Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu yeniden başkan olarak seçildi. Eroldu, genel kurulda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 2022 yılında dünyanın en çok araç üreten 13'üncü ülkesi konumunu koruduğunu hatırlatarak, "Otomotiv üretiminde Avrupa'da ilk 3 ülke, dünyada da ilk 10 ülke arasında yer alma hedefimiz var. Bunun ülke ekonomisine, insanlarımıza etkisi çok büyük olacak" dedi. Konuşmasında, otomotiv üretim kapasitesine de değinen Eroldu, "Sektörün üretim kapasitesi 2 milyon adet. Bu kapasiteyi artırmak için üç ana başlığımız var. İhracatın korunması ve geliştirilmesi, iç pazarın ticaret dengesi gözetilerek büyütülmesi ve otomotiv parkının gençleştirilmesi" ifadelerini kullandı

Türk otomotiv sanayisinden Avrupa'da ilk 3 hedefi

Kuruluşundan bu yana yaklaşık yarım asrı geride bırakan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 48’inci Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın yanı sıra kamu temsilcileri ve sektör paydaşlarının katıldığı genel kurulda, deprem felaketinin etkileri, otomotiv sanayisinin bu süreçteki çalışmaları ve bu dönemde otomotiv sanayisinin ekonomiye katkısının önemine ilişkin mesajlar paylaşıldı.

OSD’nin yeni döneminde başkanlık görevine Cengiz Eroldu yeniden seçilirken, bir önceki dönemde olduğu gibi başkan vekili Süer Sülün, başkan yardımcıları Münür Yavuz, Erdoğan Şahin, Aykut Özüner ve Muhasip Üye Yusuf Tuğrul Arıkan oldu.

'SON 7 YILDIR DIŞ TİCARET FAZLASI VERİYORUZ'

Genel Kurul’da yaptığı konuşmada 2022 yılının Türk otomotiv sektörü açısından değerlendirmesini yapan Eroldu, "Sektör olarak geçen sene Türkiye’de 1 milyon 350 bin adet araç ürettik. Bu bir önceki seneye göre yüzde 6 artış anlamına geliyor. Sektör olarak son 10 yılda 10 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Yine ihracatta yaklaşık 1 milyon adetle yüzde 4’lük bir büyüme gerçekleştirdik. Toplam ihracatımız da 31.5 milyar dolar oldu. Son 7 yıldır dış ticaret fazlası veren bir sektörüz. 2022 yılını 9.1 milyarlık dış ticaret fazlasıyla kapattık" dedi.

Türk otomotiv sanayinin ürettiği yerli ürünlerin iç pazar payına da değinen Eroldu, "Yerlilik oranı otomobilde yüzde 39, hafif ticari araçlarla yüzde 59, kamyonlarda yüzde 65, otobüslerde yüzde 100, traktörlerde de yüzde 90 mertebesinde. Özellikle ağır ticari araçlarda ve traktörde neredeyse ülkenin ihtiyacının tamamını yerli sanayiciler karşılayabiliyorlar. Bu ortaya çıkan tablo, gerçekleştirmesi gerçekten çok zor bir tablo. Bugün Avrupa'nın kaç ülkesinde böyle bir tablo görebiliriz? Herhalde 2-3 ülkede ancak böyle bir sonuç ortaya çıkabilir" görüşünü paylaştı.

TÜRKİYE ARAÇ ÜRETİMİNDE DÜNYADA 13'ÜNCÜ SIRADA

2022 yılında otomotiv sanayisinin direkt istihdamını da yüzde 9 mertebesinde artırdığına dikkat çeken Eroldu, "Diğer taraftan üyelerimizin 15 Ar-Ge merkezi var ve 2022 yılındaki toplam Ar-Ge harcamamız da 7 milyar TL seviyesinde oldu. Bunun yanında 5 bin 200 kişilik Ar-Ge istihdamımız var. Bu rakamlar her sene büyüyerek artmaya devam ediyor. Önümüzdeki senelerde de otomotiv sanayinin Ar-Ge istihdamının daha da arttığını göreceğiz" diye konuştu.

Türkiye’nin 2022 yılında dünyanın en çok araç üreten 13'üncü ülkesi olma konumunu koruduğunu hatırlatan OSD Başkanı Eroldu, "Türkiye otomotiv sanayisinin global arenadaki yerine baktığımız zaman, Avrupa Birliği’nde ticari vasıtalarda ve traktörde birinciliğimizi devam ettirdiğimizi görüyoruz. Tüm bunlar, son 50 yıl boyunca Türk otomotiv sanayisinin taş üstüne taş koyarak geldiği sonuçlardır. 2023 yılına da aslında iyi bir başlangıç yaptık. İlk 2 ay sonuçlarında toplam üretimimiz yüzde 14 artış gösterdi. Diğer taraftan ihracatımızda da yüzde 8’lik bir artışla ilk 2 ayı kapattık ve bu tablo da bizi 2023 yılı için ümitlendiriyor" ifadelerini kullandı.

'KAPASİTEYİ ARTIRMAK İSTİYORUZ'

OSD Başkanı Eroldu, sanayi üretiminin büyütülmesi gerektiğini de belirterek, "Sektörümüzün hali hazırda 2 milyonluk kapasitesi var. Bu kapasitemizi daha da artırıp daha da fazla değer yaratmak istiyoruz. Burada üç ana başlığımız var. İhracatın korunması ve geliştirilmesi, iç pazarın ticaret dengesi gözetilerek büyütülmesi ve otomotiv parkının gençleştirilmesi" dedi.

Cengiz Eroldu, otomotiv sektörünün büyük dönüşümü, jeo-politik gelişmeler, sıkı iklim hedefleri ve çetinleşen ticaret ortamının sektörü zorladığını da belirterek, "Biz bütün zorluklara rağmen otomotiv sanayi olarak çıtayı yükseltmek istiyoruz. Sektör olarak Avrupa'da ilk 3 ülke, dünyada da ilk 10 ülke içinde olma gibi bir stratejik hedefimiz var. Bu hedeflerimizin ülke ekonomisine, insanlarımıza etkisi çok büyük olacak. Cumhuriyetimizin de 100’üncü yılında biz otomotiv sanayicileri olarak bu hedefler arkasında koşmaya, çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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