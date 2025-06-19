Türk sanatçılar 2024’te 2 Milyar TL telif geliri elde etti

Yeni açıklanan yerel Loud&Clear verilerine göre Spotify, Türkiye genelindeki sanatçılara önemli bir gelir kaynağı oluyor ve rakamlar da bunun kanıtı niteliğinde: Türk sanatçılar, 2024 yılında sadece Spotify'dan 2 milyar TL'nin üzerinde gelir elde etti. Veriler ayrıca Türk sanatçıların gelirlerinin yıllar içinde önemli ölçüde arttığını da gösteriyor. 2024 yılında Spotify'da 1 milyon TL'nin üzerinde gelir elde eden Türk sanatçıların sayısı 2021'e kıyasla neredeyse üçe katlandı.

2024 yılı verileri, Türkiye'nin yerel müziğe olan yüksek ilgisiyle öne çıkan ülkelerden biri olduğunu gösteriyor. Öyle ki, 2024 boyunca Spotify Türkiye'nin günlük Top 50 listesinde yer alan şarkıların yüzde 90'ından fazlası Türk sanatçılara aitti. Aynı zamanda sadece 2024 yılında, Türk kullanıcılar, Türk sanatçıların şarkılarını içeren yaklaşık 100 milyon adet çalma listesi oluşturdu.

TÜRK SANATÇILAR KÜRESEL ÖLÇEKTE ERİŞİMLERİNİ GENİŞLETİYOR

Spotify'ın dinleyici kitlesi global olarak büyümeye devam ederken, sanatçılar kendi ülkelerinin çok ötesindeki hayranlarıyla da daha fazla bağlantı kurma imkanı buluyor. Verilere göre Türk sanatçılar Türkiye'deki yerel müzik sahnesinde güçlü bir etki bırakırken, aynı zamanda global ölçekte de erişimlerini ve kazanç potansiyellerini artırıyor.