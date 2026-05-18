Türk sinema sektörü, uluslararası profesyonellerle Cannes'da buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan stantta; Türk yapım şirketleri, satış ajansları ve sektör temsilcileri uluslararası profesyonellerle bir araya gelerek yeni iş birlikleri ve ortak yapım fırsatlarını değerlendirdi. Türkiye’nin güçlü prodüksiyon altyapısı, teşvik sistemi, teknik imkanları ve film çekim süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgiler sektör temsilcileriyle paylaşıldı.

Birol Güven, Ozan Akbaba, Engin Altan Düzyatan, Özge Gürel ve Caner Cindoruk

Festival süresince Türkiye Standı’nda gerçekleştirilen görüşmelerde, Türk sinemasının uluslararası dolaşımını artırmaya yönelik temaslar öne çıktı. Stand kapsamında ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan “Film Yapım Teşvikleri Rehberi” ile Türk filmleri, yapım ve post-prodüksiyon şirketleri, satış ajansları ve Türkiye’de düzenlenen festivallere ilişkin kapsamlı tanıtım materyalleri uluslararası konuklara sunuldu.

Engin Akyürek ve Birol Güven

Türkiye’nin farklı coğrafyalarını ve film lokasyonlarını tanıtan özel içeriklerin yer aldığı stant, yabancı yapımcılar ve sektör profesyonelleri tarafından yoğun ilgi gördü. Türkiye’nin her köşesinde doğal güzellikler barındıran bölgelerinden tarihi antik kentlere uzanan çekim mekânlarını, uluslararası yapımlar için sunduğu çeşitliliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Festival kapsamında Türkiye Standı’nı ziyaret eden sinema ve dizi dünyamızın tanınmış isimleri uluslararası sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Caner Cindoruk, Engin Altan Düzyatan, Engin Akyürek, Ozan Akbaba ve Özge Gürel stand ziyaretleri kapsamında gerçekleştirilen buluşmalarda Türkiye’nin yaratıcı endüstrilerine yönelik uluslararası ilgiyi güçlendiren görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye Standı, Cannes Film Marketi boyunca gerçekleştirdiği etkinlikler ve profesyonel buluşmalarla Türkiye'nin uluslararası sinema endüstrisindeki görünürlüğünü artırırken, yeni ortak yapım ve iş birliği fırsatlarına da önemli katkı sağladı.