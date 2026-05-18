Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Türk sinema sektörü, uluslararası profesyonellerle Cannes'da buluştu

        Türk sinema sektörü, uluslararası profesyonellerle Cannes'da buluştu

        79'uncu Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen Cannes Film Marketi (Marche du Film) alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan Türkiye Standı, bu yıl da uluslararası sinema sektörünün önemli buluşma noktalarından biri oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 11:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cannes'da buluştular

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan stantta; Türk yapım şirketleri, satış ajansları ve sektör temsilcileri uluslararası profesyonellerle bir araya gelerek yeni iş birlikleri ve ortak yapım fırsatlarını değerlendirdi. Türkiye’nin güçlü prodüksiyon altyapısı, teşvik sistemi, teknik imkanları ve film çekim süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgiler sektör temsilcileriyle paylaşıldı.

        Birol Güven, Ozan Akbaba, Engin Altan Düzyatan, Özge Gürel ve Caner Cindoruk
        Birol Güven, Ozan Akbaba, Engin Altan Düzyatan, Özge Gürel ve Caner Cindoruk

        Festival süresince Türkiye Standı’nda gerçekleştirilen görüşmelerde, Türk sinemasının uluslararası dolaşımını artırmaya yönelik temaslar öne çıktı. Stand kapsamında ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan “Film Yapım Teşvikleri Rehberi” ile Türk filmleri, yapım ve post-prodüksiyon şirketleri, satış ajansları ve Türkiye’de düzenlenen festivallere ilişkin kapsamlı tanıtım materyalleri uluslararası konuklara sunuldu.

        REKLAM
        Engin Akyürek ve Birol Güven
        Engin Akyürek ve Birol Güven

        Türkiye’nin farklı coğrafyalarını ve film lokasyonlarını tanıtan özel içeriklerin yer aldığı stant, yabancı yapımcılar ve sektör profesyonelleri tarafından yoğun ilgi gördü. Türkiye’nin her köşesinde doğal güzellikler barındıran bölgelerinden tarihi antik kentlere uzanan çekim mekânlarını, uluslararası yapımlar için sunduğu çeşitliliği bir kez daha gözler önüne serdi.

        Festival kapsamında Türkiye Standı’nı ziyaret eden sinema ve dizi dünyamızın tanınmış isimleri uluslararası sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Caner Cindoruk, Engin Altan Düzyatan, Engin Akyürek, Ozan Akbaba ve Özge Gürel stand ziyaretleri kapsamında gerçekleştirilen buluşmalarda Türkiye’nin yaratıcı endüstrilerine yönelik uluslararası ilgiyi güçlendiren görüşmeler gerçekleştirdi.

        Türkiye Standı, Cannes Film Marketi boyunca gerçekleştirdiği etkinlikler ve profesyonel buluşmalarla Türkiye'nin uluslararası sinema endüstrisindeki görünürlüğünü artırırken, yeni ortak yapım ve iş birliği fırsatlarına da önemli katkı sağladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Haftalık - 16 Mayıs 2026 (3. Dünya Savaşını Şirketler Mi Önlüyor?)

        3. Dünya savaşını şirketler mi önlüyor? Uçaktaki CEO'lar masada da var mı? Trump-Şi buluşmasının sonucu nasıl yansıyor? Tayvan yalnız mı bırakıldı? İran savaşının ateşi körüklenecek mi? Haftalık'ı Esra Toptaş sundu.  

        #Cannes Film Festivali
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Enflasyonu aşamadı
        Enflasyonu aşamadı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Sinir kriziyle hastaneden çıkan baba, kazada hayatını kaybetti!
        Sinir kriziyle hastaneden çıkan baba, kazada hayatını kaybetti!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Baba ile oğlu yola çıktılar... Tünelde trajik son!
        Baba ile oğlu yola çıktılar... Tünelde trajik son!
        "Dostluk yalanmış"
        "Dostluk yalanmış"
        Arazi kavgasında vahşet! Yumruk ölümüne yol açtı!
        Arazi kavgasında vahşet! Yumruk ölümüne yol açtı!
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin
        Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin