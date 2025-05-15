Türk sineması dünya sahnesinde

13 - 24 Mayıs 2025 arasında gerçekleştirilen 78. Cannes Film Festivali, sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak sinemaseverlerle buluşuyor. Festivalin açılış filmi, Amélie Bonnin'in yönettiği Fransız yapımı 'Leave One Day' oldu. Bu yılki ana yarışma jürisine ise Fransız oyuncu Juliette Binoche başkanlık ediyor.

Türk Sineması, 78. Cannes Film Festivali Marché du Film’de Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle temsil ediliyor. Festivalin endüstri bölümü olan Marché du Film, 13–19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, Türkiye standı Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından organize ediliyor. Stand, Türk sinemasının uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmak ve yeni iş birliklerine zemin hazırlamak amacıyla tasarlandı.

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Etkinlikle ilgili görüşlerini aktaran Sinema Genel Müdürü Birol Güven şunları söyledi: Cannes Film Festivali gibi uluslararası platformlarda Türk sinemasının temsil edilmesi, kültürel diplomasi açısından büyük önem taşıyor. Bu tür etkinlikler, sinemamızın küresel ölçekte tanıtımına katkı sağlayacaktır.