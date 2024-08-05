Türk teknoloji firması NATO'ya haberleşme hizmeti sağlayacak

NATO savunma ve güvenlik portföyünde bulunan ve ETES Teknolojik Sistemleri Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti., E4E Elektronik Mühendislik Yazılım Tasarım Ltd. Şti. ve MİA Teknoloji AŞ'nin de içinde yer aldığı MEE İş Ortaklığınca NATO'da yürütülecek haberleşme projesinin Türkiye tanıtımı Ankara'da bir otelde yapıldı.

MİA Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin, buradaki konuşmasında, MEE İş Ortaklığının 22 aylık sürecin ardından NATO'nun Telekomünikasyon ve Bilgi Ajansınca (NCIA) yapılan ihaleye katıldığını ve ihaleyi kazandığını, 25 Temmuz'da da imzaların atıldığını söyledi.

"LINK 22 ÖZELLİĞİ KAZANDIRACAK" Proje hakkında bilgi veren Beltekin, "Gemi Sahil Gemi Muharebe Sistemi, NATO Hava Savunma Yer Sistemi (NADGE), Havadan Erken Uyarı Sistemleri (AEW) ve Deniz Kuvvetleri arasında mevcut taktik bilgi alışverişini destekleyen Link 1, Link 11, Link 11B sistemlerine en güncel teknoloji olan Link 22 özelliği kazandıracak bir teknoloji" dedi. Beltekin, proje kapsamında, Birleşik Krallık, Hollanda ve Yunanistan'da 22 lokasyonda sistem kurulacak şekilde sözleşme imzalandığını ifade ederek, MEE İş Ortaklığının kazandığı ihalenin Türk savunma sanayisinin bir başarısı olduğunu dile getirdi.