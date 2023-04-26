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Türk Telekom, Avrupa finaline çıktı!

Basketbol 7Days Avrupa Kupası yarı finalinde Türk Telekom, Ukrayna'nın Prometey takımını 76-74 yenerek finale yükseldi.

Türk Telekom, Avrupa finaline çıktı!
DHA

Basketbol 7Days Avrupa Kupası yarı finalinde Türk Telekom, Ukrayna'nın Prometey takımını 76-74 yenerek finale yükseldi.

Kupada tek maç üzerinden oynanan yarı finalde Türk Telekom, Prometey ile Letonya'nın başkenti Riga'da karşılaştı.

Karşılaşmanın başında hızlı hücumlar ve dış atışlardan bulduğu basketlerle etkili olan Prometey, 7. dakikada farkı çift haneye çıkardı: 21-10. Ukrayna ekibi, Clavell-Balvin ikilisinin skora önemli katkısıyla ilk çeyreği 25-16 önde tamamladı.

İkinci periyoda etkili başlayan Türk Telekom, yakaladığı seriyle 16. dakikada skoru eşitledi: 28-28. İyi savunma yapan ve Taylor'ın üç sayılık basketiyle maçta ilk kez öne geçen (30-31) Türk Telekom, soyunma odasına 41-38 üstün gitti.

Maçın 22. dakikasında 7 sayılık (41-48) farka ulaşan Türk temsilcisi, kritik üç sayılık basketlerle son periyoda 61-56 skor avantajıyla girdi.

Dördüncü periyotta farkı tekrar 7 sayıya (63-70) çıkaran Türk Telekom, son bölümde basit top kayıpları yaptı. 11-3'lük seri yakalayan Ukrayna ekibi, maçın bitimine 1 dakika 17 saniye kala öne geçti: 74-73. Taylor'ın bitime 31 saniye kala kaydettiği basketle yeniden skor üstünlüğünü ele geçiren Türk Telekom, sahadan 76-74 galip ayrıldı ve Avrupa kupalarında ilk kez adını finale yazdırdı.

Salon: Riga Arena

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Piotr Pastusiak (Polonya), Saulius Racys (İsveç)

Prometey: Clavell 19, Tkachenko 2, Agada 8, Balvin 14, Stephens 10, Lypovyy 9, Petrov 3, Sanon 3, Sydorov 6, Dickey

Türk Telekom: Grant 19, Erkan Yılmaz 8, Sestina 5, Bouteille 16, Jones 11, Taylor 15, Rıdvan Öncel 2, Eric, Berk Demir

1. Periyot: 25-16

Devre: 38-41

3. Periyot: 56-61

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