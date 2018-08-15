Türk Telekom
Teknoloji
Haberler > Ekonomi > Teknoloji

Türk Telekom'dan yerli ve milli çözümlere destek

Türk Telekom, dijital reklam dünyasında yerli ve milli çözümler sunan Admatic ile işbirliğine giderek dijital reklam çözümlerini zenginleştiriyor

15.08.2018 - 12:35 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD'ye reklam verme konusunda öncü olan Türk Telekom, son dönemde iki ülke arasında yaşanan gelişmelerden dolayı yeni bir hamle yaptı. ABD’li firmalara ayırdığı reklam bütçesini kesen Türk Telekom, sunduğu dijital reklam çözümleri kapsamında yerli ve milli teknoloji platformları geliştirmeye ve kullanmaya devam ediyor. Bu amaçla iki sene önce yerli ve milli teknolojik medya satın alma platformu Programattik’i geliştirerek reklam verenlerin kullanımına sunan Türk Telekom, şimdi de yayıncılar için dijital reklam platformu hizmetleri sunan yerli Admatic ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, “Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırımlarına karşı herkes üzerine düşeni yapmalı. Dijital reklam pazarında ülkemizden büyük miktarda reklam geliri elde eden bazı küresel firmaların vergi sistemimize tabi olmadıkları için vergi ödemediklerini ve BTK düzenlemelerine tabi olmadıklarını göz önünde bulundurarak Türkiye’nin yerli teknoloji platformu Admatic Grup ile işbirliği anlaşması imzaladık. Halihazırda kendi Programattik platformumuz ile bir sinerji oluşturacak bu işbirliği sayesinde, yerli ve milli teknoloji platformu alternatiflerinin kullanılması ve geliştirilmesi yönünde sektöre örnek olacak yeni bir hareket başlatmış bulunuyoruz. Ülkeye katma değer sağlayan yerli platformların tercih edilmesi bugüne kadar yurtdışına akan yüksek medya harcamalarını içeride tutacak, tam da ihtiyacımız olan bu zor zamanda ülke ekonomisine güç katacak” dedi.

ABD hükümetinin Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırımlarına tepki olarak sosyal medya üzerinden başlatılan “ABD’ye reklam verme” kampanyasına Türk Telekom da katıldı. Dijital reklam pazarında ABD kaynaklı platformlara ayırdığı reklam bütçelerini kesen Türk Telekom, yerli platformları desteklemek adına Türkiye’nin ilk yüzde yüz yerli SSP (supply side platform – yayıncılar için reklam teknolojileri platformu) firması Admatic Grup ile anlaştı.

Yapılan imza töreninde konuşan Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, Türkiye ekonomisinin zor bir sınavdan geçtiğini belirterek “Büyük şirketlerden en küçüğüne kadar herkes üzerine düşeni yapmalı. Biz de Türk Telekom olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer aldığımızı göstermek adına sosyal medya üzerinden başlatılan ‘ABD’ye reklam verme’ kampanyasının ilk katılımcılarından biri olduk ve derhal ABD’li firmalar aracılığıyla vermekte olduğumuz reklamları durdurduk. Şimdi de Türkiye’nin ilk yüzde yüz yerli SSP firması Admatic Grup ile yaptığımız stratejik ortaklık anlaşması ile Türk dijital reklam sektöründe güçlü bir birlikteliğin ilk adımlarını atmış bulunuyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.