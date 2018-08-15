ABD'ye reklam verme konusunda öncü olan Türk Telekom, son dönemde iki ülke arasında yaşanan gelişmelerden dolayı yeni bir hamle yaptı. ABD’li firmalara ayırdığı reklam bütçesini kesen Türk Telekom, sunduğu dijital reklam çözümleri kapsamında yerli ve milli teknoloji platformları geliştirmeye ve kullanmaya devam ediyor. Bu amaçla iki sene önce yerli ve milli teknolojik medya satın alma platformu Programattik’i geliştirerek reklam verenlerin kullanımına sunan Türk Telekom, şimdi de yayıncılar için dijital reklam platformu hizmetleri sunan yerli Admatic ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, “Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırımlarına karşı herkes üzerine düşeni yapmalı. Dijital reklam pazarında ülkemizden büyük miktarda reklam geliri elde eden bazı küresel firmaların vergi sistemimize tabi olmadıkları için vergi ödemediklerini ve BTK düzenlemelerine tabi olmadıklarını göz önünde bulundurarak Türkiye’nin yerli teknoloji platformu Admatic Grup ile işbirliği anlaşması imzaladık. Halihazırda kendi Programattik platformumuz ile bir sinerji oluşturacak bu işbirliği sayesinde, yerli ve milli teknoloji platformu alternatiflerinin kullanılması ve geliştirilmesi yönünde sektöre örnek olacak yeni bir hareket başlatmış bulunuyoruz. Ülkeye katma değer sağlayan yerli platformların tercih edilmesi bugüne kadar yurtdışına akan yüksek medya harcamalarını içeride tutacak, tam da ihtiyacımız olan bu zor zamanda ülke ekonomisine güç katacak” dedi.

ABD hükümetinin Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırımlarına tepki olarak sosyal medya üzerinden başlatılan “ABD’ye reklam verme” kampanyasına Türk Telekom da katıldı. Dijital reklam pazarında ABD kaynaklı platformlara ayırdığı reklam bütçelerini kesen Türk Telekom, yerli platformları desteklemek adına Türkiye’nin ilk yüzde yüz yerli SSP (supply side platform – yayıncılar için reklam teknolojileri platformu) firması Admatic Grup ile anlaştı.

Yapılan imza töreninde konuşan Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, Türkiye ekonomisinin zor bir sınavdan geçtiğini belirterek “Büyük şirketlerden en küçüğüne kadar herkes üzerine düşeni yapmalı. Biz de Türk Telekom olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer aldığımızı göstermek adına sosyal medya üzerinden başlatılan ‘ABD’ye reklam verme’ kampanyasının ilk katılımcılarından biri olduk ve derhal ABD’li firmalar aracılığıyla vermekte olduğumuz reklamları durdurduk. Şimdi de Türkiye’nin ilk yüzde yüz yerli SSP firması Admatic Grup ile yaptığımız stratejik ortaklık anlaşması ile Türk dijital reklam sektöründe güçlü bir birlikteliğin ilk adımlarını atmış bulunuyoruz” dedi.

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