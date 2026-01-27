Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroCup Türk Telekom - Lietkabelis: 85-75 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Türk Telekom - Lietkabelis: 85-75 (MAÇ SONUCU)

        Türk Telekom, EuroCup'ın 16. haftasında ağırladığı Litvanya ekibi Lietkabelis'i 85-75 yenerek 11. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 21:16 Güncelleme: 27.01.2026 - 21:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Telekom'dan kritik galibiyet!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Basketbol BKT EuroCup'ın 16. haftasında, B Grubu'nda Türk Telekom, sahasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i 85-75 mağlup etti.

        Karşılaşmaya 6-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom, ilk 4 dakikayı 13-6 önde geçti. Çeyreğin orta bölümünde konuk ekip, Mutic'in hücumdaki etkinliğiyle farkı 3'e (17-14) kadar indirdi. İki takımın da başlangıç 5'lisinden farklı isimlerle oynadığı son bölümün ardından Türk Telekom, ilk periyodu 25-20 üstünlükle tamamladı.

        İkinci çeyreğin başında iki takımın da sayı bulmakta zorlandığı 2 dakikanın ardından Türk Telekom, 5 sayılık farkı (31-26) korudu. Doğuş Özdemiroğlu ve Ata Kahraman'ın üçlükleriyle farkı 9'a (37-28) kadar çıkaran ev sahibi ekip, Lietkabelis'in Flowers ile bulduğu sayılara rağmen soyunma odasına 45-38 önde girdi.

        REKLAM

        Üçüncü periyoda iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. Savunmadaki başarısını hücumdaki etkinliğe çeviren başkent ekibi, Simonovic ve Bankston ile farkı 12'ye (55-43) çıkardı. Morris ve Danusevicius'un sayılarına Doğuş Özdemiroğlu ve Allman ile cevap veren Türk Telekom, son 10 dakikaya 9 sayılık (66-57) avantajla gitti.

        Karşılıklı top kayıplarının yaşandığı son çeyreğin başında Lietkabelis, farkı 5'e (67-62) kadar indirdi. Konuk ekibin hücumlarına engel olmayı başaran Türk Telekom, bitime 3 dakika 39 saniye kala 15 sayılık (79-64) avantaj yakaladı. Son bölümde konuk ekip etkili oynasa da Türk Telekom, sahadan 85-75 galip ayrıldı.

        Türk Telekom, bu sonuçla 11'inci galibiyetini alırken lig aşamasını ilk 6 içerisinde bitirmeyi garantiledi.

        Öte yandan devre arasında EuroLeague'in sosyal sorumluluk projesi "One Team" kapsamında down sendromlu Türk Telekom oyuncuları gösteri maçı yaptı.

        Salon: Ankara

        Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Maxime Boubert (Fransa), Stefan Calic (Sırbistan)

        Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 22, Alexander 10, Trifunovic 8, Ata Kahraman 8, Simonovic 12, Bankston 6, Devoe 2, Berkan Durmaz 7, Allman 7, Usher 3, Atakan Biçer

        REKLAM

        Lietkabelis: Aimaq 6, Mutic 13, Kullamae 5, Flowers 11, Danusevicius 12, Morris 13, Furmanavicius 14, Maldunas, Lavrinovicius, Bickauskis 1

        1. Periyot: 25-20

        Devre: 45-38

        3. Periyot: 66-57

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çöp konteynerinde kadın cesedi

        İstanbul Şişli'de dün akşam bir çöp konteynerinde Özbekistan uyruklu 37 yaşındaki Durdona Khokimova'a ait olduğu belirlenen başı kesik cansız beden bulunmuştu. Kan donduran cinayette şüpheliler yurt dışına kaçarken yakalandı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        "Şara ile harika sohbet ettik"
        "Şara ile harika sohbet ettik"
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!