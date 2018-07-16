Yankı Erel

Londra'dan kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Yankı'yı, ailesinin yanı sıra çok sayıda seveni çiçeklerle karşıladı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yankı, şampiyonluğu, takımı ve ailesinin desteğiyle elde ettiğini söyledi.

Başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden genç tenisçi, şunları aktardı:

"Hak ettiğimi düşünüyorum. Hem takım arkadaşım hem de ben elimizden geleni yaptık. Son puana kadar savaştık ve bunu başardık. Bugüne kadar üç grand slam oynadım ama Wimbledon Tenis Turnuvası hepsinden çok farklıydı. Oranın atmosferi ve organizasyonu çok farklı. Ayrıca çim kort. İkinci kez çimde oynadım, iyi oynadığımı düşünüyorum."

Yankı, havalimanında kendisine destek olmaya gelen kalabalığı beklemediğini de vurgulayarak, yeni hedefinin teklerde bu kupayı Türkiye'ye getirmek olduğunu belirtti.