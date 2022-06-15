Turkcell bağımsız yönetim kurulu üyeliğine yeni isim

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Turkcell KAP'a yaptığı bildirimde Serdar Çetin'in bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atandığını açıkladı.

KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu, 9 Haziran 2022 tarihli açıklama çerçevesinde boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu görüşü alınarak, Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesi kapsamında ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, Sn. Serdar Çetin'in atanmasına karar vermiştir." denildi.

Turkcell'in ikinci büyük hissedarı olan LetterOne, şubat ayında şirketin yönetimine ve hissedarlara yönelik yayımladığı mektupta, genel kurul toplantısı için bazı taleplerle bulunmuş ve yeni yönetim kurulu atanmasını da istemişti.

LetterOne'ın şirket yönetiminde değişiklik için önerdiği isimler arasında Serdar Çetin, Gönenç Gürkaynak, Canan Özsoy ve Alejandro Plater bulunuyordu.