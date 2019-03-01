Mobil Dünya Kongresi’ne (MWC 2019) ev sahipliği yapan Barselona’da gerçekleştirilen Global Mobil Ödülleri’nde (Glomo Awards-Global Mobile Awards) Turkcell, “Kadın İçin Teknoloji” kategorisinde “Geleceği Yazan Kadınlar” projesiyle Sektör Liderliği Ödülü’nü aldı.
Turkcell’in teknolojide kadın istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirdiği Geleceği Yazan Kadınlar projesine Outstanding Achivement (Olağanüstü Başarı) kategorisinde ‘Women4Tech’ Industry Leadership (Kadın İçin Teknoloji Sektör Liderliği) ödülü verildi. 28 Şubat’ta gerçekleşen törende ödülü, şirket adına Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu aldı.
İKİNCİSİ İÇİN ‘START’ VERİLDİ
Teknoloji gücünü toplum için faydaya dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’ni geliştirirken de bu idealle yola çıktık. Bu bilinçle, Türkiye’nin en büyük kadın yazılım, eğitim ve gelişim platformunu hayata geçirdik. Eğitimler sonrasında Geleceği Yazan Kadınlar içinden seçtiğimiz test uzmanı kadınlarımıza hem Turkcell’de istihdam sağladık, hem de Turkcell dijital ürün ve servislerini onlara teslim ettik. Bugün dijital operatör Turkcell’in dijital servislerinin kusursuzluğu ve küresel çaptaki başarılarının ardında, bu kadınlarımızın titizliği, detaycılığı ve emeği çok büyük. Teknolojinin fırsat eşitliğindeki gücüne olan inancımızla, kadınların dijital ekosistemde daha fazla yer almalarını istiyoruz” dedi.
Bu yıl ikincisi için başvuruların alındığı Geleceği Yazan Kadınlar projesi ile lise ve üniversite mezunu ya da halen üniversitede okuyan 18 yaş üzeri, mobil teknolojiler geliştirip bu alanda iş kurmak ve çalışmak isteyen kadınlar hedefleniyor.
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