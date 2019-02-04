Kuruluşunun 25. yıldönümünü kapsamında kullanıcı deneyimini yeniden tasarlayan Turkcell, müşterilerinin tüm işlemleri ‘cep’ten çözmesine imkân sunan ‘Hesabım’ uygulamasını yeniledi. 38 milyon kişinin indirdiği ve ayda 300 milyon işlemin gerçekleştiği Hesabım uygulaması, yeni tasarımı ve işlem menüsüyle artık “Dijital Operatör” adıyla hizmet verecek.

Uygulama mağazalarında 2018’de Türkiye’nin en popüler ilk 10 uygulamasından biri olan Hesabım’ın üçüncü nesil versiyonu Dijital Operatör; “Mağaza”, “İşlem Merkezi” ve “Yardım” bölümleriyle dijital çözümler sunacak. Android ve iOS için ücretsiz indirilebilen veya mevcut Hesabım kullanıcıları için güncelleme ile gelen Dijital Operatör uygulamasına App Store ve Google Play'den erişilebiliyor.

ÇAĞRI MERKEZİNİ ARAMADAN İŞLEM

Yenilenen uygulamanın tanıtım toplantısında konuşan Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, çağrı merkezlerine gelen talepleri değerlendirerek tasaladıkları Dijital Operatör’de müşteri ihtiyaçlarına odaklandıklarını belirterek, “Artık herkesin cebinde kişisel dijital asistanı yani ‘Dijital Operatör’ olacak” dedi.

Öztürk, “Turkcell Çağrı Merkezi’ne en fazla paket ve faturalar hakkında çağrılar geliyor, biz de Dijital Operatör’ü müşterilerimizin bu bilgilere daha kolay ulaşmasını sağlayacak şekilde tasarladık. Müşteri deneyiminin en önemli parçalarından biri olan çağrı merkezini tamamen dijitalleştirerek zaman kaybını en aza indirdik” dedi.

HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİYOR?

Toplantıda verilen bilgiye göre paket değiştirme ve ek paket alma gibi işlemlerin yanısıra servisler, ürünler, cihaz kampanyaları ve taksitleriyle ilgili bilgilerine tek ekrandan ulaşılmasına odaklanan Dijital Operatör, evrak gerektiren talepler için de kullanıcılarına çözüm sunuyor. İletilmek istenen evrakı dijital ortamda iletmek isteyen müşteriler, ilgili evrakın fotoğrafını çekip, uygulama üzerinden iletebiliyor.

Herhangi bir arama ve bağlantı sorunu yaşandığında, yine uygulama üzerinden hattın durumu kontrol edilebiliyor veya konum paylaşılarak talep iletilebiliyor. Dijital Operatör üzerinden ayrıca fiber internetin bulunduğu lokasyonlar hakkında anlık bilgiye erişilebiliyor.

Uygulama üzerinden haritada fiberin olduğu cadde, sokak ve apartmana varana kadar güncellenmiş fiber bilgisine ulaşım imkânı sunuluyor.

DİĞER OPERATÖRLERE DE AÇIK

Yapay zekâya sahip Dijital Asistan’ın da yer aldığı Dijital Operatör uygulamasını Turkcell’lilerin yanı sıra diğer mobil operatörlerin aboneleri de kullanabiliyor. Bu kullanıcılar, cihaz, uygulama ve paketleri inceleyip satın alma, numara taşıma, Turkcell hizmetleri hakkında bilgi alma, Turkcell’li yakınlarına paket veya TL hediye etme gibi işlemleri Dijital Operatör üzerinden yapabiliyor.