Turkcell, evlere fiber hızında mobil internet sunmak için geliştirdiği Superbox çözümünü Türkiye genelinde yaygınlaştırmak için harekete geçti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre fiber altyapının olmadığı lokasyonlarda sunulan ve 4.5G şebekesi üzerinden 375 Mbps’ye varan hızlarda internet hizmeti verebilen Superbox, kabloya ihtiyaç duymuyor ve elektrik olan her yerde kullanılabiliyor.

Verilen bilgiye göre son 4 ayda yüzde 165’ten fazla artışla 100 bin yeni kullanıcıyla buluşan Superbox’ın müşteri sayısı ise toplamda 150 bini geçti.

Turkcell’den yapılan açıklamaya göre fiber hızında ev interneti sunan Superbox’ın yaygınlaştırmak için yeni bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya kapsamında Superbox ile 10 Mbps’ye kadar sınırsız internet 129 TL’den sunulacak.

BAKIR YERİNE MOBİL İLE ULAŞIYOR

Taşınabilir özelliğiyle evlerin yanı sıra işyerlerinde, yazlıklarda ya da elektrik prizinin olduğu her yerde kullanılabilen Superbox ile ilgili bilgi veren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Fiber altyapı ile ulaşılamayan evlere bakır teknolojiyle internet götürmek yerine, özel olarak geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojik çözümümüz Superbox ile fiber hızında mobil internet sunuyoruz. Türkiye’de bir ilk olan bu teknolojiyle ev internetinin tanımını da değiştirmiş olduk” dedi.

‘AYRI AYRI YAPARSAK 15 MİLYAR DOLARI BULUR’

Türkiye’nin dijitalleşme hedeflerine erişmesi için ülkenin her köşesine yüksek hızda fiber internetin götürülmesi gerektiğine dikkat çeken Murat Erkan, şunları söyledi:

“Bunun için de toplam fiber yatırımları kritik role sahip. Turkcell olarak yıllardır ortak altyapı konusunun önemini her fırsatta dile getiriyoruz. Ülkemizde yaklaşık 20 milyon hane var. Şu anda fiberin ulaştığı hane sayısı ise yaklaşık 5 milyon. Acilen 15 milyon haneye daha fiber ulaştırmamız gerekiyor. Sektördeki tüm oyuncuların sahip oldukları fiber altyapıları paylaşarak bundan sonra yapacakları altyapı yatırımını ortak yapması gerekiyor. Bu altyapıları bizlerin ayrı ayrı yatırım yaparak tamamlamasının maliyeti 13-15 milyar dolar olur. Bu da ülke kaynaklarının israfı demek. Halbuki hem mevcut altyapıyı paylaşıp hem de bundan sonraki yatırımları beraber yaparsak bunun maliyeti 2-2.5 milyar dolar olur. Bu sayede hem insanımız hem de ülkemiz kazanır.”