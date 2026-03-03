Turkcell ve Samsung'dan 5G imzası

Turkcell, ilk 5G sinyaline çok kısa bir süre kala global iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Dünya GSM Birliği tarafından İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2026) Samsung ile imzalanan anlaşma kapsamında, 150 bin Samsung 5G uyumlu akıllı telefon daha, avantajlı koşullarla Turkcell kanallarında satışa sunulacak.

Teknoloji devi Samsung ile halen devam eden iş birliğini daha da güçlendiren anlaşma, 100 bin adet yerli üretim Galaxy A serisi ile premium segment müşterileri hedefleyen 50 bin adet Samsung Galaxy S Serisi modelini içeriyor.

"DÖNÜŞÜME ÖNCÜLÜK EDECEĞİZ"

Türkiye’nin 5G’ye geçmek için artık gün saydığına işaret eden Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, iş birliği anlaşmasına ilişkin şunları söyledi:

“1 Nisan itibarıyla 81 ilimizde Turkcell gücünde 5G deneyimi yaşatacağız. 32 yıldır süren liderlik tecrübemizle ülkemizin 5G dönüşümüne biz öncülük edeceğiz. Bu süreçte en az altyapı yatırımları kadar, 5G uyumlu cihazlara erişim de büyük önem taşıyor. Ülkemizde 5G uyumlu telefonların oranı halen yüzde 30 civarında. Hedefimiz, bu oranı çok daha yukarılara taşımak ve 5G erişiminin yaygınlaşmasını sağlamak. Geçtiğimiz yıl Samsung ile hayata geçirdiğimiz 100 bin adet Turkcell’e özel, yerli üretim 5G destekli akıllı cihaz anlaşmasıyla önemli bir adım atmıştık. Bu yıl ise hem akıllı telefon hem de Ar-Ge çalışmalarını kapsayan iş birliğimizi daha da genişletmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Farklı segmentlerde konumlanan Samsung 5G uyumlu cihazlarla toplamda 650 bin adede ulaşma vizyonuyla ilerliyoruz. Bu kapsamda Turkcell'e özel üretim 100 bin adet Galaxy A serisi 5G’nin yanı sıra, 50 bin adet Galaxy S serisi premium cihaz sayesinde hem 5G’yi geniş kitlelere ulaştırmayı hem de premium segmentte güçlü bir ivme sağlamayı hedefliyoruz. Bu stratejik iş birliğiyle, ülkemizde 5G’nin daha geniş kitlelere erişimine önemli bir katkı sunmuş olacağız. Samsung Türkiye Ülke Başkanı ve CEO’su Billy Kim’e ve tüm Samsung çalışanlarına teşekkür ediyor, anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum.”