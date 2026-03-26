        Turkcell’in 5G iletişiminde reklam yüzü basketbol efsanesi Shaquille O'Neal oldu

        Turkcell, 5G sinyalinin verilmesine günler kala sürprizlerinden birini, basketbol efsanesi Shaquille O'Neal ile gerçekleştirdi. 5G iletişim kampanyasının yeni reklam filminin teaser'ı yayınlandığı andan itibaren büyük merak uyandırdı. 'Turkcell Gücünde 5G' söylemi ile iletişimlerini sürdüren Turkcell, teaser yayınından kısa süre sonra filmin uzun kopyasını bütün mecralarda yayınlayacak

        Giriş: 26.03.2026 - 13:28 Güncelleme:
        5G'nin yüzü Shaq oldu

        Turkcell’in, 5G iletişimi kapsamındaki reklam yüzü basketbol tarihinin en ikonik isimlerinden Shaquille O'Neal oldu. Basketbol efsanesi, 1 Nisan itibarıyla Türkiye’de kullanılmaya başlanacak olan 'Turkcell gücünde 5G’nin reklamlarının iletişimi için ocak ayında Türkiye’ye gelmişti. Yayınlanan teaser filminde Shaq’ın İstanbul Havalimanı’nda yürümesi, onu görenlerin şaşkınlığı ve Shaq ile selamlaşması görülüyor.

        Şirketin 5G dönemine taşıdığı gücün, hızın ve özgüvenin yansıması olacak reklam filminin dün yayına giren teaser’ı büyük heyecan uyandırdı. Teaser’ın Turkcell’in sosyal medya adreslerinden “Turkcell gücünde 5G, ‘dev’ sürprizleriyle yakında” ifadeleriyle post edilmesi, kampanyanın detaylarına da bir gönderme yapıyor. Kısa tanıtımı izleyen herkes yayına girecek olan reklam filminin uzun kopyasını merakla beklemeye başladı.

        5G'YE ÖZEL KAMPANYALAR

        Telekomünikasyon firması, mobil iletişimde ilklere imza atan öncü kimliğini, 5G döneminde de yine dikkat çekici ve iddialı bir iletişim kampanyasıyla pekiştiriyor. Türkiye için tarihi bir eşik niteliği taşıyan 5G’nin iletişim çalışmalarına, Shaquille O'Neal ile hayata geçirilen kampanya damga vuracağa benziyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen çekimlerin detaylarının ve filmin uzun kopyasının önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE SAHAYA ÇIKMIŞTI

        Daha önce çekimler için Türkiye'ye gelen eski Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu Shaquille O'Neal'ın İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte basketbol oynaması da gündem olmuştu...

        Yeni görüntüler paylaşıldı Haberi Görüntüle
