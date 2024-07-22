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        Haberler Spor Voleybol Türkiye: 3 - Bulgaristan: 0 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Türkiye: 3 - Bulgaristan: 0 | MAÇ SONUCU

        20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 20:09 Güncelleme: 22.07.2024 - 20:09
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        U20 Milli Takımı, set vermedi!
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        Arnavutluk’ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın üçüncü maçında 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan’ı 3-0 mağlup etti.

        Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, rakibini 25-20, 25-12, 25-16'lik setlerle mağlup etti.

        Üçte üç yapan milli takım, şampiyonadaki dördüncü maçında yarın TSİ 18.30'da Sırbistan ile karşılaşacak.

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