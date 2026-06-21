Türkiye: 3 - Çin: 2 | MAÇ SONUCU

2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin'le kozlarını paylaştı.

Bir önceki maçta 2-0 geriye düştüğü Almanya'yı 3-2 yenmeyi başaran Filenin Sultanları, bu sefer 2-1 yenik durumda olduğu Çin'i 3-2 mağlup ederek geri döndü.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin Ankara'daki ikinci etabında 4'te 4 yaptı.

FİLENİN SULTANLARI, ANKARA'DA DOLUDİZGİN İLERLİYOR

Karşılaşmaya iyi başlayan Türkiye, 12-8 öne geçti. Vargas ile etkinliğini arttıran ay-yıldızlı ekip, farkı 6 sayıya çıkardı: 16-10. Milli takım, Çin'in son bölümde farkı erittiği seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti.

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Etkili mücadelesini ikinci sete de taşıyan A Milli Takım, 16-10 öne geçti. Ancak Çin, son bölümde ay-yıldızlı ekibin hücum ve savunmada yaptığı hataları iyi değerlendirerek seti 28-26 aldı ve durumu 1-1 yaptı.

Üçüncü sete iyi başlayan ve 9-3 öne geçen Çin karşısında Türkiye, Vargas ile etkili olarak farkı 2 sayıya (12-14) indirdi. Sonlara doğru iyi savunma yapan Çin, üçüncü seti 25-23 kazanarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete iyi başlayan ay-yıldızlı takım, 14-9 öne geçti. Etkili mücadelesini sürdüren milli takım, Çin'in hem hücum hem de savunmada zayıf kaldığı seti 25-16 alarak skoru 2-2 yaptı.

Karşılaşmanın son setini de 15-12 alan Türkiye, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Diğer yandan Filenin Sultanları, Ankara etabında çıktığı 4 maçın (Belçika,Fransa,Almanya,Çin) 4’ünü de kazanma başarısı gösterdi ve bu etapta toplamda 10 puan topladı.

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SALON: Ankara Spor

HAKEMLER: Ovuka Sinisa (Bosna Hersek), Koutsoulas Michail (Yunanistan)

TÜRKİYE: Berka Buse Özden, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Sinead Jack, Gizem Örge (L) (Cansu Özbay, Hande Baladın, Eylül Akarçeşme Yatgın, Defne Başyolcu, Saliha Şahin

ÇİN: Yushan Zhuang, Xin Tang, Zixuan Zhang, Zhongnan Guo, Aoqian Wang, Chenxuan Li, Mengjie Wang (L) (Yuhan Dong, Yuanyuan Wang, Shengyu Xie, Xiangyu Gong, Houyu Chen, Feifan Ni, Shuming Yang)

SETLER: 25-21, 26-28, 23-25, 25-16, 15-12

SÜRE: 157 dakika