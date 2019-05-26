2019 CEV Altın Avrupa Ligi ilk haftasında A Mili Erkek Voleybol Takımı, Letonya ile karşılaştı. Müsabaka Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Sivas’ta Taha Akyol Kapalı Spor Salonu'nda oynandı. Milliler, Letonya karşısında aldığı 3-0’lık galibiyet ile lige güzel bir başlangıç yapmış oldu. Müsabakada Sivaslılar da tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Açılan Türk bayrakları ile tribünler adeta kırmızıya büründü. Set aralarında salonda Mehter Marşı çalındı.



Salon: Taha Akgül

Hakemler: Lyubomir Sirakov (Bulgaristan),İlhami Şenyurt (Türkiye)

Türkiye: İzzet, Çağatay, Burutay, Yasin, Arslan, Yiğit, Adis, Oğuzhan, Metin, Doğukan, Gazi, Oğulcan (L) (Burak, Volkan)

Letonya: Janis, Vanags Toms, Svans Toms, Reinis, Markuss, Amands, Deniss, Edgars, Kristaps, Atvars, Vladislavs (L) (İngars)

Setler: 25-21, 26-24, 25-20

Süre: 1 saat 18 dakika (24, 28, 26)