Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından düzenlenen 37. Ortak Yıllık Konferansı gala yemeğinde iş insanları ile bir araya geldi.
Bakan Albayrak, twitter hesabından yazdığı mesajda "Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından düzenlenen 37. Ortak Yıllık Konferansı gala yemeğinde iş insanları ile bir araya geldik. Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri ikili ilişkilerimizin motoru olmalı, geleneksel ortaklığımız kadar güçlü olmalıdır" ifadesini kullandı.
— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 16, 2019
TRUMP İLE DE GÖRÜŞTÜ
IMF-Dünya Bankası ve G-20 toplantıları kapsamında ABD'de bulunan Bakan Albayrak, ABD Başkanı Donald Trump ile de görüştü. Görüşmede S-400 ikili ticaret ve bölgesel konularda işbirliği ele alındı. Albayrak, bu sabah saatlerinde Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Washington'da, Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Kıdemli Başdanışman Jared Kushner ile, işbirliğimizi artırmaya yönelik adımları görüştüğümüz toplantılar sırasında, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kabul edildik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selam ve mesajlarını ilettik" dedi.
Bakan Albayrak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ve mesajlarını Trump'a ilettik. S-400 ihtiyacı konusunda makul bakış açısı gösterdi" derken ABD ile ticaret hacminin 75 milyar dolara çıkarılacağını söyledi.
— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 16, 2019
Gün içerisinde Türk ve Amerikalı iş adamları ile yatırımcılara da seslenen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "NATO çerçevesinde Türkiye-ABD güvenlik ittifakının tarihi derinliği ve kurumsal gücü, ikili ilişkilerimizin temel taşıdır.” demişti.
Bakan Albayrak ayrıca, Beyaz Saray'da da sabah saatlerinde muhatapları ve mevkidaşıyla bir araya geldiğini ve bu görüşmenin çok olumlu geçtiğini ifade etmişti.
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