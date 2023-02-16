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Türkiye'deki fay hatları: İşte Türkiye deprem risk haritası ile diri faylar

Türkiye'de meydana gelen peş peşe depremlerin ardından AFAD deprem risk haritası ile Türkiye'de fay hattı üzerinde bulunan iller ve risk taşıyan bölgelere ilişkin araştırmalar hız kazandı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler tüm yurtta iz bırakırken deprem endişesi taşıyan kişiler fay hatlarının hangi iller üzerinden geçtiğini merak ediyor. İşte Türkiye deprem risk haritası ile diri faylar...

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  • TÜRKİYE - AFAD DEPREM RİSK HARİTASI | 2023 AFAD ve MTA Türkiye fay hatları haritası: Doğu Anadolu fayı hangi illerden geçiyor?

    Yaşanan son depremler sonrasında Türkiye deprem risk haritası ile fay hatlarından geçen iller merak ediliyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yenilenmiş diri fay hatları haritası ile Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu fay hatlarının geçtiği illeri haberimizde derledik. İşte Türkiye'nin birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli bölgeleri ve en az riskli yerler...
  • TÜRKİYE - AFAD DEPREM RİSK HARİTASI | 2023 AFAD ve MTA Türkiye fay hatları haritası: Doğu Anadolu fayı hangi illerden geçiyor?

    TÜRKİYE DEPREM HARİTASI

    Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor. Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renke olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.

    FAY HATTI ÜZERİNDEKİ 110 İLİMİZİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
  • TÜRKİYE - AFAD DEPREM RİSK HARİTASI | 2023 AFAD ve MTA Türkiye fay hatları haritası: Doğu Anadolu fayı hangi illerden geçiyor?

    MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATLARINI PAYLAŞTI

    Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yenilenmiş diri fay haritalarını sitesinde yayınladı.

    MTA tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasına göre, Türkiye'de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor. Paylaşılan haritaya göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor. Fay üstünde bulunan iller ise, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat’ın yanı sıra 110 ilçe de fay üzerinde.

    MTA GÜNCEL DİRİ FAY HATLARI HARİTASI
  • TÜRKİYE - AFAD DEPREM RİSK HARİTASI | 2023 AFAD ve MTA Türkiye fay hatları haritası: Doğu Anadolu fayı hangi illerden geçiyor?

    BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

    İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.
  • TÜRKİYE - AFAD DEPREM RİSK HARİTASI | 2023 AFAD ve MTA Türkiye fay hatları haritası: Doğu Anadolu fayı hangi illerden geçiyor?

    İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

    Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.
  • TÜRKİYE - AFAD DEPREM RİSK HARİTASI | 2023 AFAD ve MTA Türkiye fay hatları haritası: Doğu Anadolu fayı hangi illerden geçiyor?

    ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

    Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
  • TÜRKİYE - AFAD DEPREM RİSK HARİTASI | 2023 AFAD ve MTA Türkiye fay hatları haritası: Doğu Anadolu fayı hangi illerden geçiyor?

    EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

    Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon,
  • TÜRKİYE - AFAD DEPREM RİSK HARİTASI | 2023 AFAD ve MTA Türkiye fay hatları haritası: Doğu Anadolu fayı hangi illerden geçiyor?

    Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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