BİLAL MEŞE: Demem o ki, kendi göbeğimizi daha önceden kesebilirdik, beceremedik, başkalarından yardım bekler hale gelmiştik. Şimdi sonuna kadar bu şansımızı kovalayacağız. Kaldı ki bu ekip, zor günlerin takımıdır. Bu özellik genlerimizde var, bunu dün bir kez daha kanıtladılar bize...