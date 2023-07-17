Türkiye Çin voleybol maçı canlı izle! 2023 Voleybol Milletler Ligi Türkiye Çin final maçı canlı yayın izle HD!
2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin ile şampiyonluk için karşılaşıyor. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği ve voleybol dünyasında yılın maçı olarak nitelenen final maçının canlı yayın bağlantısını derledik! İşte, Türkiye Çin voleybol maçı canlı izleme ekranı...
2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde final heyecanı bu gece yaşanıyor. Tarihi bir başarıyla üst üste 6 maç kazanarak büyük bir çıkışa geçen ve finale yükselmeye başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin ile şampiyonluk için kozlarını paylaşıyor. İşte, Türkiye Çin voleybol milli maçına dair ayrıntılar...
TÜRKİYEÇİNFİNALMAÇI NE ZAMAN?
Türkiye ABD Milletler Ligi voleybol milli yarı final maçı 17 Temmuz Pazartesi günü saat 01:30'da başladı.
TÜRKİYE ÇİNYARI FİNALMAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye Çin voleybol milli final maçıTRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanıyor.
Millilerimizin geniş sporcu kadrosu aşağıdaki gibidir:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Buse Ünal, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu
Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Yaprak Erkek, Neriman Özsoy
Orta Oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Zeynep Sude Demirel
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç, Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz