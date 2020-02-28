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HaberlerTeknolojiTürkiye'deki maske fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması - Haberler

"Fiyatlara müdahale edemeyiz!"

Koronavirüs salgını tüm dünyayı tehdit ederken, e-ticaret sitelerinde fahiş rakamlara ulaşan maske fiyatları ile ilgili olarak Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'nden (ETİD) açıklama geldi. ETİD Başkanı Emre Ekmekçi, "E-ticaret platformlarının pazaryerlerinde satış yapan işletmelerin açmış oldukları sanal mağazalar üzerinden belirledikleri fiyatlara, satışa aracılık eden e-ticaret şirketlerinin doğrudan müdahale etmesi yasal olarak mümkün değildir" dedi.

maske fiyatları
HABERTURK.COM

Koronavirüs salgını tüm dünyayı tehdit ederken, “e-ticaret platformlarının maske fiyatlarını artırdığı” yönünde iddialarla ilgili olarak Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'nden (ETİD) açıklama geldi.

ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi tarafından yapılan açıklamada, "Satışa aracılık eden e-ticaret şirketlerinin fiyatlara doğrudan müdahale etmesi yasal olarak mümkün değildir" denildi.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği’ne üye olan kuruluşlar adına yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'KENDİLERİ BELİRLİYOR'

"E-ticaret platformlarının pazaryerlerinde satış yapan işletmelerin açmış oldukları sanal mağazalar üzerinden belirledikleri fiyatlara, satışa aracılık eden e-ticaret şirketlerinin doğrudan müdahale etmesi yasal olarak mümkün değildir.

Ürünlerin fiyatlarını pazaryerinde satış yapan işletmeler kendileri belirlemektedir.

Ancak son dönemde gündeme gelen maske, dezenfektan gibi bir takım ürün fiyatlarının, satıcılar tarafından, piyasa şartlarında normal kabul edilebilecek düzeylerde belirlenmesi gerektiği yönündeki çağrılar ve uyarılar, e-ticaret platformları tarafından pazaryerlerine üye satıcı işletmelere yapılmaktadır.

Gerek müşteri memnuniyetinin sağlanması gerekse Ticaret Bakanlığı ilgili mevzuatlarının yerine getirilmesi ve yaygınlaştırılması için, ETİD olarak gerekli çalışmaları yapmaya devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

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