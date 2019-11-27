Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-Yaşam

Türkiye'den 150 ülkeye makarna ihraç edildi

Türkiye'nin yılın 10 ayında makarna ihracatından elde ettiği gelir 500 milyon doları geçti.

makarna ihracı

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, Türk makarna sektörünün hem teknolojik hem de ekonomik anlamda günden güne büyüdüğünü, dünyanın her noktasına ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Külahçıoğlu, 2019 yılının sektör açısından başarıyla geçtiğini belirterek, "Yılın 10 ayında, 150 ülkeye 1 milyon 70 bin ton makarna ihracatı yapıldı. Aynı zamanda kritik bir eşik olan 500 milyon dolar sınırını aşmış durumdayız. Bu, sektörümüz açısından oldukça sevindirici bir gelişme" dedi.

İhracatta Irak pazarının bu yıl kapandığını anımsatan Külahçıoğlu, farklı pazarlara ulaşılarak buradaki kaybın telafi edildiğini ve geçen yılın 10 ayına göre dış satımda yüzde 8,63'lük bir artış elde edildiğini belirtti.

"AVRUPA'NIN KOYDUĞU KOTA BİRKAÇ AYDA DOLUYOR"

Külahçıoğlu, Avrupa Birliğinin (AB) kotasına, ABD'nin anti-damping uygulaması ve telafi edici vergi önlemine rağmen Türkiye'nin İtalya'dan sonra en büyük 2. ihracatçı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin, AB ülkelerinin tamamına sadece 20 bin ton ihracat yapabilme kotası söz konusu. Bu da yılın birkaç ayında hemen doluyor. Aslında potansiyel orada çok çok büyük. Büyük alıcılara gittiğiniz zaman 40-50 bin ton potansiyeliyle masaya oturabiliyorsunuz ancak kota nedeniyle bu görüşmeler maalesef masada kalıyor. Önümüzde bir fırsat var. Bu, Japonya ile yapılacak olan serbest ticaret anlaşması. Japonya, Avrupa Birliği ülkeleriyle serbest ticaret anlaşmasını imzaladı. Artık daha avantajlı olacaklar. Türkiye'nin, bu müzakereleri sürdürdüğünü biliyoruz. En kısa zamanda Japonya ile bu anlaşmayı hayata geçirebilirsek sektörümüzün önemli pazarlarından birini büyütme imkanı buluruz ve uluslararası rekabetin dışına düşmemiş oluruz."

"50 BİN KİŞİYE DİREKT VE DOLAYLI OLARAK İSTİHDAM İMKANI"

Başarının arkasında, iyi ham madde ve kaliteli üretimin geldiğini belirten Külahçıoğlu, "Uluslararası piyasalara rekabetçi fiyatlarla ürünlerimizi sundukça, Türk makarnası giderek daha fazla kabul gördü. Her geçen gün daha fazla pazar payı alarak dünya sofralarına makarnayı yerleştirdik. Yıl sonu hedefimiz 1 milyon 300 bin tondu. 10 aylık rakamlara baktığımızda buna ulaşacağımızı, biraz da geçeceğimizi görüyoruz." ifadesini kullandı.

Toprak Mahsulleri Ofisinin uygulamalarının başarılı olduğunu ifade eden Külahçıoğlu, protein ağırlıklı alımların, üretim kalitesini artırdığına dikkati çekti.

Külahçıoğlu, makarnanın, döviz getirisinin yanı sıra önemli bir istihdam alanı olduğunu vurgulayarak, dolayı ve direkt yaklaşık 50 bin kişiye iş imkanı sağlandığını kaydetti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 3 milyar lira verdi
İŞ-YAŞAMTCMB piyasaya 3 milyar lira verdi
Çiftçiye 14 yılda 5,9 milyar lira hasar tazminatı ödendi
İŞ-YAŞAMÇiftçiye 14 yılda 5,9 milyar lira hasar tazminatı
TAV'ın "3 milyarlık" hesabı - Haberler
İŞ-YAŞAMTAV'ın "3 milyarlık" hesabı
THY'nin yıl sonunda yolcu sayısının 77 milyonu bulması bekleniyor
İŞ-YAŞAMTHY'nin yıl sonu hedefi 77 milyon
Sağlık harcamaları 110 milyar lirayı bulacak
İŞ-YAŞAMSağlık harcamaları 110 milyar lirayı bulacak
Ekol ve İtalyan UBV Grup işbirliğine imza attı
İŞ-YAŞAMLojistikte Türk-İtalyan işbirliği
Kamu ihalelerinde 217 milyon liralık "elektronik eksiltme" tasarrufu
İŞ-YAŞAMKamu ihalelerinde "elektronik eksiltme" tasarrufu
DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Yırcalı: 2020'deki gelişmeler müspet olacak
İŞ-YAŞAM"2020'deki gelişmeler müspet olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İŞ-YAŞAMErdoğan: BMGK'nın yapısı değişmeli
SON DAKİKA! Bakan Albayrak'tan, Plan Bütçe Komisyonu'na sunum
İŞ-YAŞAMBakan Albayrak: Özelleştirmede alternatif modellere ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X