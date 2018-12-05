Finans sektöründe bankaların dijital dönüşümünü inceleyen Deloitte, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesine yönelik yaptığı “Dijital Bankacılık Olgunluk Anketi” çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

38 ülkeden 238 banka ve 10 FinTech kuruluşunun dijitalleşen dünyaya ne derece uyum sağladığını, kimlerin öncü ve kimlerin takipçi olduğunu ortaya koyan araştırmada, Türkiye dijital bankacılıkta bölgenin 5 şampiyonu arasında gösterildi.

Araştırmaya katılan 238 banka dijital olgunluklarına göre;“Dijital şampiyonlar”, “Akıllı takipçiler”, “Benimseyenler” ve “Dijitali geç takip edenler” olarak sınıflandırıldı. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu, Polonya, Rusya, İspanya, İsviçre “Dijital şampiyon” kategorisinde yer aldı.

Bu ilk 5 ülke, bankacılıkta müşterilerine çeşitli dijital işlevsellik sağlayan, müşteri beklentilerini karşılayan ve modern mobil müşteri deneyimi sunan bankaların faaliyet gösterdiği ülkelerden oluştu.

Araştırmada, İsrail, İrlanda, İzlanda, Slovenya, Letonya, Kuveyt, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri “Dijitali Geç Takip Edenler” listesinde yer aldı.

Araştırmaya göre müşteri tercihlerine bakıldığında Türkiye’de bankacılık hizmeti alan müşterilerin büyük çoğunluğu (yüzde 65) mobil bankacılığı kullanıyor. Yüzde 21’i ise internet bankacılığını kullanmayı tercih ederken ve geriye kalan sadece yüzde 14’lük kısım ise hala tercihini şubelerden yana kullanıyor.

Geleneksel bankacılık servislerinin dijitalleşmesi açısından bakıldığında ise Türkiye yüzde 50 ile EMEA ortalamasının (yüzde 40) üzerinde bir performans sergiliyor.

BANKACILIĞIN YENİ DÖNEMİ ‘AÇIK’ OLACAK

Deloitte Türkiye Kıdemli Ortağı ve Finansal Hizmetler Endüstrisi Lideri Hasan Kılıç, raporun sonuçlarını şöyle yorumladı:

“Dijital bankacılık liderleri çevresel faktörlerden doğrudan etkileniyor. Müşteri tercihleri ve pazar baskısı bu ülkelerdeki bankaların, müşterilerin beklediğinden daha hızlı bir şekilde dijital yetenekler geliştirmeye yönelmesine sebep olabiliyor. Türkiye’de de dijital bankacılığın olgunlaşması hem müşteri baskısı, hem de bankalar arasındaki daha iyi hizmeti sunabilme rekabetinden kaynaklanıyor. Yarının dijital şampiyonları -ki bunlara artık sadece ‘bankalar’ demek mümkün değil-; gelecekteki ‘Açık Bankacılık’ ve ‘Bankacılığın Yeni Dönemi’ne kendilerini en iyi şekilde hazırlayan, kendilerini çeşitli platformlara dönüştürebilenler olacak.”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ