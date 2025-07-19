Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.366,16 %-0,04
        DOLAR 40,3784 %0,16
        EURO 46,9953 %0,43
        GRAM ALTIN 4.350,44 %0,55
        FAİZ 41,09 %-0,48
        GÜMÜŞ GRAM 49,61 %0,32
        BITCOIN 117.969,00 %0,41
        GBP/TRY 54,1855 %0,16
        EUR/USD 1,1626 %0,26
        BRENT 69,28 %-0,35
        ÇEYREK ALTIN 7.112,98 %0,55
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye, dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye, dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji filosuna 2 yeni sondaj gemisi ekleyerek toplam sondaj gemisi sayısını 6'ya çıkardı. Böylece Türkiye, dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip ülke konumuna geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 16:34 Güncelleme: 19.07.2025 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye, dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

        Videoda, Türkiye'nin enerji filosunun üyeleri Kanuni, Yavuz, Fatih, Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemileri ile Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ve Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi yer aldı.

        Yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan dikkati çekici videoda, gemiler güçlü robotlara dönüştürülerek izleyiciyle buluştu. Omuzlarında Türk bayrağı taşıyan robot figürler, asker selamı vererek enerjide tam bağımsızlık vurgusu yaptı.

        Bayraktar, söz konusu sosyal medya paylaşımında "Görev başındaki Enerji Kahramanlarımızın rotası net: Enerjide tam bağımsızlık" ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin 2 yeni sondaj gemisiyle artık dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip olduğunu kaydeden Bayraktar, "Bu, sadece bir filo değil, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, denizlerin derinliklerinden geleceğe uzanan güçlü bir iradenin yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        11 yıllık kan davası! Tahliye oldu öldürüldü
        11 yıllık kan davası! Tahliye oldu öldürüldü
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Bakanlıktan Cengiz ve Bvlgari’ye kötü haber…
        Bakanlıktan Cengiz ve Bvlgari’ye kötü haber…
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar
        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        YKS sonuçları açıklandı
        YKS sonuçları açıklandı
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Neden yandık
        Neden yandık