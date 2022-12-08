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Türkiye en çok Mauro Icardi'yi aradı!

Dünyanın en gelişmiş arama motoru olarak kabul edilen Google, 2022 yılının en çok aranan kelimelerini paylaşırken, 'en merak edilen isimler' kategorisinde Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi zirvede yer aldı.

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  • Google açıkladı: 2022'de en çok aranan futbolcu Galatasaraylı Icardi... - Galatasaray haberleri

    Dünyanın en gelişmiş ve en çok tercih edilen arama motoru Google, Türkiye'de 2022 yılının en çok aratılan kelimelerini paylaştı.
  • Google açıkladı: 2022'de en çok aranan futbolcu Galatasaraylı Icardi... - Galatasaray haberleri

    Her gün 9 milyardan fazla aramanın yapıldığı platformda, 'en çok merak edilen isimler' kategorisinde en çok aratılan isim Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi oldu.
  • Google açıkladı: 2022'de en çok aranan futbolcu Galatasaraylı Icardi... - Galatasaray haberleri

    İlk 10'da 5 futbolcunun yer aldığı listede Mauro Icardi'nin ardından Türkiye'de en çok aranan futbolcu ise takım arkadaşı Mertens oldu.
  • Google açıkladı: 2022'de en çok aranan futbolcu Galatasaraylı Icardi... - Galatasaray haberleri

    Mauro Icardi, Galatasaray'a transferi kadar eşi Wanda Nara ile arasındaki çalkantılı ilişki nedeniyle de gündemden düşmedi. 
  • Google açıkladı: 2022'de en çok aranan futbolcu Galatasaraylı Icardi... - Galatasaray haberleri

    İlk 10'da yer alan diğer futbolcular ise Joao Pedro, Dele Alli ve Maxi Gomez oldu.
  • Google açıkladı: 2022'de en çok aranan futbolcu Galatasaraylı Icardi... - Galatasaray haberleri

    İşte 2022 yılında Türkiye'de en çok aratılan 10 isim:

    1-Icardi
  • Google açıkladı: 2022'de en çok aranan futbolcu Galatasaraylı Icardi... - Galatasaray haberleri

    2-Ece Erken
  • Google açıkladı: 2022'de en çok aranan futbolcu Galatasaraylı Icardi... - Galatasaray haberleri

    3-Şinasi Yüzbaşıoğlu
  • Google açıkladı: 2022'de en çok aranan futbolcu Galatasaraylı Icardi... - Galatasaray haberleri

    4-Mertens
  • Google açıkladı: 2022'de en çok aranan futbolcu Galatasaraylı Icardi... - Galatasaray haberleri

    5-Joao Pedro
  • Google açıkladı: 2022'de en çok aranan futbolcu Galatasaraylı Icardi... - Galatasaray haberleri

    6-Gülşen
  • Google açıkladı: 2022'de en çok aranan futbolcu Galatasaraylı Icardi... - Galatasaray haberleri

    7-Dele Alli
  • Google açıkladı: 2022'de en çok aranan futbolcu Galatasaraylı Icardi... - Galatasaray haberleri

    8-Halis Serbest
  • Google açıkladı: 2022'de en çok aranan futbolcu Galatasaraylı Icardi... - Galatasaray haberleri

    9-Ümit Özdağ
  • Google açıkladı: 2022'de en çok aranan futbolcu Galatasaraylı Icardi... - Galatasaray haberleri

    10-Maxi Gomez
  • Google açıkladı: 2022'de en çok aranan futbolcu Galatasaraylı Icardi... - Galatasaray haberleri

    Öte yandan 2022 yılında vefat eden isimler arasında en çok aratılan isim ise trafik kazasında haatında kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık oldu.

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