A Milli Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda son olimpiyat finalisti Fransa ile karşı karşıya geliyor.

TÜRKİYE: 11 - FRANSA: 18

(İlk çeyrek sona erdi...)

İLK PERİYOT SONUCU | TÜRKİYE: 11 - FRANSA: 18

Millilerimiz hücumda istediği şutları bulsa da ilk dört hücumdan boş döndü. Fransa ise Yabusele üç sayı isabeti bularak öne geçti. Fransa Gobert ile bir iki sayı isabetinin ardından çizgiye gelerek farkı 7'ye çıkardı. Ay-yıldızlılar ilk 3 dakikayı saha içi isabeti üretemeden geçirdi. İlk sayılarımızı ise hücumun son saniyelerinde Alperen Şengün'den geldi ve farkı 5'e indirdi. Dördüncü dakika geride kalırken Sertaç Şanlı ikinci faulünü yaptı. Fransa'nın hücumdaki ritmini iyi savunmayla bozan milliler, hızlı hücumda Furkan Korkmaz ile ikinci sayısını buldu ve skor 4-9'a geldi. Fransa Moustapha Fall ile farkı 7'ye çıkardıktan sonra ay-yıldızlıların top kaybını Thomas Heurtel değerlendirdi ve skor 13-4'e geldi. Mola sonrasında 4-0'lık seri yakalayan millilerimize yanıt 5-0'lık seriyle Fransa'dan geldi. İlk çeyreğin son saniyelerinde Şehmus ile boş üç sayılık atış bulan ay-yıldızlılar farkı 7'ye indirdi.

SAAT: 13.00

YAYIN: Ntv

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MİLLİLERİN SON 16 YOLU

A Milli Basketbol Takımı, İspanya, Karadağ, Belçika, Bulgaristan ve Gürcistan ile yer aldığı A Grubu'nu 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda ikinci tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.