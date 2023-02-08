Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Diğer Güreş Türkiye Güreş Federasyonu acı haberi duyurdu: Dört kişi vefat etti
ABONE OL

Güreş Federasyonu acı haberi duyurdu: Dört kişi vefat etti

Türkiye Güreş Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde güreşçiler Ahmet Taş, Mehmet Eskisarılı, Ali Gürsoy ve Aslan Ekiz'in vefat ettiğini açıkladı

Türkiye Güreş Federasyonu acı haberi duyurdu: Dört kişi vefat etti
HABERTURK.COM

Türkiye Güreş Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde güreşçiler Ahmet Taş, Mehmet Eskisarılı, Ali Gürsoy ve Aslan Ekiz'in vefat ettiğini açıkladı. Federasyon'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş’ta yaşanan büyük afet sonrası Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sporcularının kaldığı binanın yıkılması sebebiyle başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altından kurtarılan evlatlarımız Muhammed Gül, Hamza Çelik, Yusuf Eskisarılı, Ömer Faruk Çayır, Sezer Yıldız, Utku Doğan, İbrahim Kar ve Mehmet Emin Demir’in sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşılmıştır.

Evlatlarımız Ahmet Taş, Mehmet Eskisarılı, Ali Gürsoy ve Aslan Ekiz’in maalesef vefat ettiklerini bildiririz.

Hala enkaz altında oldukları tespit edilebilen evlatlarımız;
Eray Şimşek, Ozan Datlı, Hasan Sarıtürk ve İbrahim Erdene ile ilgili AFAD yetkililerinin dinleme çalışmaları sonucu maalesef olumlu haber alınamamıştır.

Sürecin en başından beri enkazın başında bizzat kurtarma çalışmalarını sürdüren, hala umutla ve inançla evlatlarına ulaşmaya çalışan güreş ailemizin tüm fertlerine şükranlarımızı sunarız.

Camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Deprem sporu da vurdu! Kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında kaldı
DİĞER Deprem spor kulüplerini de vurdu
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan yardım çağrısı
DİĞER Kuntz'dan yardım çağrısı
Kasımpaşalı Fode Koita depremde yaşadıklarını anlattı: "2 dakika 1 saat gibi geçti"
DİĞER "2 dakika 1 saat gibi geçti"
Milli atıcılardan Sefa Bayraktar, depremde hayatını kaybetti
DİĞER Milli atıcı Sefa Bayraktar, depremde hayatını ...
Gökhan Zan'dan yeni yardım çağrısı!
DİĞER Gökhan Zan'dan yeni yardım çağrısı!
Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan depremde yaşadıklarını anlattı
DİĞER Selçuk İnan depremde yaşadıklarını anlattı
Spor dünyasından depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajları
DİĞER Spor dünyasından başsağlığı mesajları
Spor camiasından depremzedeler için yardım seferberliği
DİĞER Spor camiası tek yürek!
Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşinden yardım çağrısı: "Ne olursunuz yardım edin"
DİĞER Ahmet Eyüp'ün eşinden yardım çağrısı
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan depremzedeler için yardım çağrısı
DİĞER TVF'den yardım çağrısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.