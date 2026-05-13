Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nden Müzeler Haftası’na özel etkinlikler
Uluslararası Müzeler Haftası kapsamında, 18-24 Mayıs tarihleri arasında kapılarını ücretsiz açacak olan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, sanatın ve kültürel mirasın farklı yönlerini sanatseverlerle buluşturacak
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Uluslararası Müzeler Haftası kapsamında sanatın ve kültürel mirasın önemine dikkat çeken zengin bir etkinlik programı sunarken, bu haftaya özel olarak 18-24 Mayıs tarihleri arasında (Pazartesi günü dâhil) kapılarını tüm ziyaretçilere ücretsiz olarak açıyor.
Beyoğlu’nun kalbinde gerçekleşecek etkinlik programı 18 Mayıs Pazartesi günü 16.00’da, müzenin Kurucu Küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu ve Müze Müdürü Canan Atlığ’ın katılımıyla başlıyor. “Neler Neler Yaptık? Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin Öyküsü” başlıklı söyleşide, müzenin kuruluş serüveni ve kısa sürede elde edilen başarı hikâyeleri paylaşılıyor.
Programın devamında ise uzman akademisyenler farklı perspektiflerle müzeciliğe ve sanat dünyasına ışık tutuyor:
20 Mayıs Çarşamba 18.00: Prof. Dr. Seza Sinanlar Uslu ile “Beyoğlu’nun Sergi Mekânları” üzerinden semtin kültürel hafızası sorgulanıyor.
21 Mayıs Perşembe 14.30: Prof. Yiğit Aral, sanat eserlerinin korunması ve doğrulanması açısından kritik önem taşıyan “Sanat Eserleri Otantikasyonu” konusunu ele alıyor.
22 Mayıs Cuma 18.00: Doç. Dr. Ayşe Köksal, “Görmenin Halleri: Sanatta Müze” başlıklı konuşmasıyla müze kavramının sanatsal üretimdeki yerini tartışmaya açıyor.
23 Mayıs Cumartesi 14.00: Prof. Dr. Zeynep İnankur, “Bir Müzecinin Ressam Kimliği: Osman Hamdi Bey” başlıklı konuşmasında ise Osman Hamdi Bey’in yaşamına ve sanatsal mirasına dair derinlemesine bir bakış sunuyor.
Müzeler Haftası kapsamındaki bu ücretsiz etkinliklere katılmak için Biletix’ten rezervasyon yaptırabilirsiniz. Tüm etkinliklerden haberdar olmak için İş Sanat’ın internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilir, e-bültenine üye olabilirsiniz.