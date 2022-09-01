Türkiye Karadağ basketbol maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda yer alan millilerimiz; Belçika, Bulgaristan, Gürcistan, İspanya ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Karadağ basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?