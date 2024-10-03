KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Kış saati uygulaması, gündüz süresinin kısaldığı kış aylarında, sabahın erken saatlerinde gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla saatlerin geri alınması anlamına gelir. Türkiye'de ise 2016’dan itibaren yaz saati uygulaması kalıcı hale getirildiği için, artık saatlerin geri alınması söz konusu değildir. Bu uygulama sayesinde, enerji tasarrufu sağlandığı ve iş hayatının daha verimli olduğu düşünülüyor.

SONBAHAR İLE BİRLİKTE GÜNLER KISALIYOR

23 Eylül'deki sonbahar ekinoksu ile birlikte Kuzey Yarımküre’de, yani Türkiye’de, günler kısalmaya ve geceler uzamaya başlar. Bu, kış mevsiminin habercisi olarak kabul edilir. Gecelerin uzaması ve havaların erken kararmasıyla birlikte kış saati uygulamasına geçme beklentisi artsa da Türkiye'de artık saatler geri alınmıyor.