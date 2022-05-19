Türkiye kupası finali nerede, ne zaman, tek maç mı? 2022 Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor ZTK final maçı hangi kanalda saat kaçta?

Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası maçına sayılı günler kalırken futbolseverler tarafından en çok araştırılan soruların başında “2022 ZTK final maçı ne zaman, hangi kanalda saat kaçta?” gibi sorular yer aldı. Yarı finalde Trabzonspor’u eleyerek gelen Yukatel Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor'u eleyen Demir Grup Sivasspor finale çıkan takımlar oldu. Peki Türkiye kupası final maçı Kayserispor - Sivasspor nerede, ne zaman? 2022 ZTK final maçı hangi kanalda saat kaçta? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki final maçı A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.