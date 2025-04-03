Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında rakiplerine üstünlük kuran TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Göztepe yarı finale yükseldi.
Yarı finalde Trabzonspor-Göztepe ve Konyaspor-Galatasaray müsabakaları oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmaları kazanacak ekipler, adını finale yazdıracak.
Türkiye Kupası'nda yarı final maçları, 22, 23 veya 24 Nisan'da oynanacak.