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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oldu! - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oldu!

        Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 23:00 Güncelleme: 03.04.2025 - 23:00
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        Kupada yarı finalistler belli oldu!
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        Tek maç eleme usulüne göre oynanan Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında rakiplerine üstünlük kuran TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Göztepe yarı finale yükseldi.

        Yarı finalde Trabzonspor-Göztepe ve Konyaspor-Galatasaray müsabakaları oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmaları kazanacak ekipler, adını finale yazdıracak.

        Türkiye Kupası'nda yarı final maçları, 22, 23 veya 24 Nisan'da oynanacak.

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