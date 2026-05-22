EN ÇOK KAZANAN GALATASARAY

Türkiye Kupası tarihinde 19 kez ile en çok Galatasaray kazandı. Sarı-kırmızılıların ardından Beşiktaş 11, Trabzonspor 9, Fenerbahçe de 7 defa kupa şampiyonluk yaşadı. Ayrıca Kocaelispor, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Altay ve Göztepe 2’şer, Akhisarspor, Konyaspor, Kayserispor, Sakaryaspor, Bursaspor, Sivasspor ve Eskişehirspor da 1'er kupası kazanma başarısı gösterdi.