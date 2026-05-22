        Haberler Spor Futbol Süper Lig Türkiye Kupası Trabzonspor Tümosan Konyaspor Türkiye Kupası, sahibini buluyor: Trabzonspor-Konyaspor! (TS-Konya maçı saat

        Türkiye Kupası, sahibini buluyor: Trabzonspor-Konyaspor!

        64. Ziraat Türkiye Kupası, Antalya'da sahibini buluyor. Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor, kupayı kazanmak için karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı final maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. İşte mücadeleye dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 10:07 Güncelleme:
        64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor bu akşam Antalya'da karşı karşıya gelecek.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada, hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Mücadele, ATV'den naklen yayınlanacak.

        KUPADA 7. RANDEVU

        Trabzonspor ile Antalyaspor, Türkiye Kupası tarihinde finalde ilk kez kozlarını paylaşacak. İki takım kupada daha önce ise 6 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer 2, yeşil-beyazlılar da 1 kez kazandı. 3 maç ise berabere sona erdi.

        TRABZONSPOR 9 KEZ KUPAYI KAZANDI

        Türkiye Kupası tarihinde Trabzonspor, bugüne kadar 9 kez kupayı müzesine götürdü. Bordo-mavililer, bu kupayı Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok kazanan üçüncü takım olarak yer alıyor. Karadeniz temsilcisi son olarak 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupayı kazandı.

        KONYASPOR KUPAYI 1 DEFA MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

        Bu sezon Türkiye Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve süreçte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da eleyen Konyaspor, tarihinde 2. kez kupada final oynayacak. Yeşil-beyazlılar, ilk ve tek Türkiye Kupası'nı 2016-2017 sezonunda finalde Başakşehir'i 4-1 geçerek aldı.

        EN ÇOK KAZANAN GALATASARAY

        Türkiye Kupası tarihinde 19 kez ile en çok Galatasaray kazandı. Sarı-kırmızılıların ardından Beşiktaş 11, Trabzonspor 9, Fenerbahçe de 7 defa kupa şampiyonluk yaşadı. Ayrıca Kocaelispor, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Altay ve Göztepe 2’şer, Akhisarspor, Konyaspor, Kayserispor, Sakaryaspor, Bursaspor, Sivasspor ve Eskişehirspor da 1'er kupası kazanma başarısı gösterdi.

        HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

        Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Adnan Deniz Kayatepe, yedek yardımcı hakemi ise Gökhan Barcın olacak.

        FATİH TEKKE VE İLHAN PALUT İLK PEŞİNDE

        Fatih Tekke ve İlhan Palut, ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmak için sahada olacak.

        Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor formasıyla 3, Beşiktaş formasıyla 1 kez olmak üzere organizasyonda 4 şampiyonluk sevinci yaşayan Tekke, teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını almaya çalışacak.

        İlhan Palut da kariyerinin en büyük başarısını yakalamak için takımının başında sahada olacak.

        MUHTEMEL 11'LER

        Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

        Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Bardhi, Muleka

