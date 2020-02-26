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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan'la yapılan görüşmelerde hassas bazı gelişmeler olduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bunlardan bir tanesi, Nahçıvan- Türkiye arasındaki doğalgaz hattını süratle gerçekleştirmek için ilk adımı attık, gerekli talimatlarını verdik. 60 kilometre bizim Iğdır'dan sınıra, 60 kilometre de Nahçıvan merkezden sınıra ilerleyecek. 160 kilometreyi bulacak bu doğalgaz hattını süratle bitirmek suretiyle Nahçıvan’ı iki yönlü güçlendirelim istiyoruz. Normalde İran'dan doğalgaz ihtiyacını karşılayan Nahçıvan’a böylece bizden de alternatif gitmiş olacak" dedi.

'SÜRECİ BAŞLATMIŞ OLUYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Bakü ziyaretinde gerçekleştirdiğimiz 14 imzanın içinde bir de Nahçıvan-Kars arasındaki demir yolu anlaşması var. Bu adım Nahçıvan'ın daha özerk bir yapıya kavuşmasını güçlendirecektir. Buna dair talimatları da ilgili arkadaşlarımıza verdik. Bu anlaşmayı imzalayarak süreci başlatmış oluyoruz. Rabbim inşallah bunun da sonunu hayır etsin."