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        Haberler Ekonomi Emlak Türkiye'nin "en güçlü" gayrimenkul yatırım şirketleri açıklandı - Emlak Haberleri

        Türkiye'nin "en güçlü" gayrimenkul yatırım şirketleri açıklandı

        Emlak Konut GYO, "Türkiye'nin En Güçlü 10 Gayrimenkul Yatırım Şirketi" başlıklı araştırmada, 204,9 milyar liralık toplam varlıkla ilk sırada yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 16:01 Güncelleme: 19.06.2025 - 16:01
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        Türkiye'nin "en güçlü" gayrimenkul yatırım şirketleri açıklandı
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        Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi PrimeGlobal'in Türkiye ağı Asalı Bağımsız Denetim AŞ tarafından hazırlanan "Türkiye'nin En Güçlü 10 Gayrimenkul Yatırım Şirketi" araştırmasının sonuçları açıklandı.

        Finansal tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan firmaların değerlendirildiği ve bu şirketlerin 31 Aralık 2024 tarihli bilançolarının baz alındığı araştırmada, Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım firmaları "varlık büyüklüğü", "özkaynak büyüklüğü", "likidite (nakit ve nakit benzerleri)", "net borç durumu" ve "borçluluk/varlık oranı" gibi kriterler üzerinden analiz edildi.

        Buna göre, en yüksek varlığa sahip şirketler arasında başı 204,9 milyar lirayla Emlak Konut GYO çekerken, onu 123 milyar lirayla Rönesans Gayrimenkul, 115,4 milyar lirayla Torunlar GYO, 65,4 milyar lirayla Nef (Timur Gayrimenkul), 63 milyar lirayla Ziraat GYO izledi.

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        Sinpaş GYO 61,5 milyar liralık varlıkla 6'ncı, Özak GYO 54,9 milyar lirayla 7'nci, Halk GYO 47,9 milyar lirayla 8'inci, İş GYO 47,7 milyar lirayla 9'uncu, Avrupakent GYO ise 39,4 milyar lirayla 10'uncu sırada yer aldı.

        Listenin zirvesinde yer alan Emlak Konut GYO varlık büyüklüğüyle liderliğini sürdürürken, Rönesans Gayrimenkul ve Torunlar GYO güçlü alışveriş merkezi portföyleriyle dikkat çekti. Nef ise Marmara ve Ege bölgesindeki güçlü arsa portföyüyle diğer gayrimenkul firmalarından ayrıştı.

        En yüksek net varlığa sahip şirketler

        Araştırmaya göre, en yüksek net varlığa (özkaynak) sahip şirketler arasında başı 97,3 milyar lirayla Torunlar GYO çekerken, Emlak Konut GYO 95,8 milyar lirayla ikinci, Rönesans Gayrimenkul 89,6 milyar lirayla üçüncü oldu.

        İlk 10'da yer alan diğer şirketler Ziraat GYO, Özak GYO, İş GYO, Nef, Akiş GYO, Halk GYO ve Avrupakent GYO olarak sıralandı. Özkaynak büyüklüğü, şirketlerin yalnızca bugünkü finansal gücünü değil, aynı zamanda uzun vadeli dayanıklılığını da ortaya koyuyor.

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        Zorlu piyasa koşullarına karşı likidite gücü yüksek olan şirketlerin başında 9,7 milyar lirayla Torunlar GYO gelirken, onu 8,3 milyar lirayla Emlak Konut GYO, 3,3 milyar lirayla Rönesans Gayrimenkul takip etti. Nef, Özak GYO, Avrupakent GYO, Ziraat GYO, İş GYO, Sinpaş GYO ve Halk GYO da ilk 10'da yer aldı.

        Borç/toplam varlık oranı en düşük şirketler

        Borçların toplam varlıklar içerisindeki payının en düşük olduğu şirketler arasında ise sırada yüzde 1,33 ile Özak GYO yer aldı. Onu yüzde 1,62 ile Nef, yüzde 1,73 ile Torunlar GYO takip etti. İlk 10'daki diğer şirketler Ziraat GYO, İş GYO, Akiş GYO, Emlak Konut GYO, Sinpaş GYO, Halk GYO ve Rönesans Gayrimenkul olarak sıralandı.

        Veriler, özellikle ilk üç sırada yer alan şirketlerin güçlü bilançolarını düşük finansal kaldıraçla sürdürdüğünü gösterirken, ilk 10'da yer almasına rağmen bazı firmalarda oranın yüksek olduğu görüldü. Bu durum, genellikle proje finansmanı ya da büyük ölçekli yatırımların getirdiği geçici borç yüklerinden kaynaklandı.

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