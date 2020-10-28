Türkiye'nin en güçlü kadın CEO'ları belli oldu

Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde düzenlenen 50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi’nde, şirketlerinin 2019 cirolarına göre belirlenen Türkiye’nin 50 güçlü kadın CEO’suna ödülleri verildi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ödül töreni pandemi nedeniyle online ortamda gerçekleşti. Tören, ödüle layık görülen kadın CEO’ların görev yaptıkları şirketlerin de yoğun katılımıyla büyük ilgi gördü.

Alternatif Bank ve NGN co-sponsorluğunda, Adel Kalemcilik, Beymen Grup, CPP Group Turkey, Little Ceasars, PepsiCo, Sodexo ve Volkswagen Doğuş Finans destek sponsorluğunda gerçekleştirilen ‘50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi’, Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük ve Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Açılış konuşmalarının ardından ‘50 Güçlü Kadın CEO’ araştırmasını hazırlayan Ekonomist Dergisi Editörü Özlem Bay’ın moderatörlüğünü üstlendiği ‘Fark Yaratan Liderlik’ konulu panel gerçekleşti. Panele; GE Türkiye CEO’su Canan Özsoy, PepsiCo Türkiye GM Ece Aksel, Beymen Grup CEO’su Elif Çapçı ve Philip Morris Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren konuşmacı olarak katıldı. Dört başarılı kadın CEO, kariyer yolculuklarından Türkiye’de kadının iş yaşamındaki yerine kadar pek çok konu hakkında konuştular. Panelde; genç kadınlara iş hayatında başarılı olabilmelerine yönelik tavsiylerde de bulunan kadın liderler, şirketlerinde kadın dostu, adaletli, cinsiyet eşitliğini gözeten bir istihdam politikası sağlamak adına ne gibi çalışmalar yürütüklerinden de bahsettiler.

Panelin ardından, ödül törenine geçildi. Bu yıl ödüle almaya hak kazanan 50 kadın CEO’ya ödülleri online ortamda takdim edildi. Kadın CEO’ların başarı öyküleri paylaşıldı.

2019 yılı cirolarına göre belirlenen Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su sıralamasında, Philip Morris/Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren birinci oldu. Sıralamada PepsiCo Türkiye CEO’su Ece Aksel ise ikinci sırada yer aldı. 2020 yılına kadar MV Holding’in CEO’luğunu yapan ancak kısa bir süre önce görevinden ayrılan Ebru Dorman ise listede üçüncü olarak konumlandı. Sıralamada; araştırmanın kapsadığı dönemde Tat Gıda/Düzey Pazarlama CEO’su olarak görev yapan Arzu Aslan Kesimer dördüncü, Philips Ortadoğu ve Türkiye CEO’su Özlem Fidancı ise beşinci oldu.

Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO Listesi (2019 ciro rakamlarına göre)

1 Filiz Yavuz Diren - Philips Morris/Sabancı Genel Müdürü

2 Ece Aksel - PepsiCo Türkiye Genel Müdürü

3 Ebru Dorman - MV Holding CEO'su

4 Arzu Aslan Kesimer - Tat Gıda / Düzey Pazarlama Genel Müdürü

5 Özlem Fidancı - Philips Ortadoğu ve Türkiye CEO'su

6 Elif Çapçı - Beymen Grup CEO'su

7 Canan Özsoy - GE Türkiye Genel Müdürü

8 Derya Özkaya Matraş - Facebook Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Ülke Direktörü

9 Demet İkiler - WPP Türkiye Ülke Başkanı ve GroupM EMEA CEO'su

10 Damla Birol - Türk Tuborg A.Ş CEO

11 Eda Uluca Özcan - Sodexo Türkiye CEO'su

12 Tijen Akdoğan Ünver - VDF CEO'su

13 Müge Arpacıoğlu - H&M Türkiye Ülke Müdürü

14 Yeşim Aksüt - Marsh Türkiye Eş CEO'su

15 Ülkü Özcan - Çimsa Genel Müdürü

16 Jaklin Güner - Vakko CEO'su

17 Oya Sener - Fiba Perkende Genel Müdürü

18 Cinzia Farisè - Türk Prysmian Kablo CEO'su

19 Didar Sevdil Yıldırım - AGT Genel Müdürü

20 Seba Gacemer - Sinpaş GYO Genel Müdürü

21 Işıl Hasdemir - NCR Türkiye Başkanı

22 Sevinç Yener Çimecioğlu - Mondi Tire Kutsan CEO'su

23 Özlem Dağ - Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü

24 Pınar Kuriş - Cigna Finans Emeklilik ve Hayat CEO'su

25 Demet Russ - Janssen Türkiye Genel Müdürü

26 Charlotte Lamprecht - Casper CEO'su

27 Yeşim Pınar Kitapçı - Koçfinans CEO'su

28 Aynur Eke - Vakıf Faktoring Genel Müdürü

29 Zeynep Kamışlı Sezer - Adecco Türkiye Genel Müdürü

30 Sedef Ayhan - Maersk Doğu Akdeniz Bölgesi Genel Müdürü

31 Fidan Sevilmiş - Koç Fiat Kredi Finansman Genel Müdürü

32 Fatmagül Cengaver - Amcor Türkiye Genel Müdürü

33 Tülay Şengül - Maysan Mando Genel Müdürü

34 Evrim Hizaler - Adel Kalemcilik Genel Müdürü

35 Ece Kaşıkçı - BMS Türkiye Genel Müdürü

36 Şebnem Girgin - Gileda Sciences Türkiye Genel Müdürü

37 Ayşin Arca - Tura Turizm Genel Müdürü

38 Nergis Ayvaz Bumedian - QNB Finansfaktoring Genel Müdürü

39 Zeynep Selgur - Sportive Türkiye Genel Müdürü

40 Nevra Yener - Tur Assist Genel Müdürü

41 Fatma Özge Yılmaz - Fiba Faktoring Genel Müdürü

42 Tülay Doğrular - Teleperformance Türkiye CEO'su

43 Funda Gücer - Mylan Türkiye Ülke Müdürü

44 Feyza Narlı - ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü

45 Esen Pamir Karagöz - QNB Finansinvest Genel Müdürü

46 Sibel Demir - Kimberly-Clark / Kotex Genel Müdürü

47 Selnur Güzel - CPP Türkiye Genel Müdürü

48 Banu Güney Arıduru - Little Caesars Türkiye Genel Müdürü

49 Arzu Ünal - VMLY&R Group CEO'su

50 Beril Koparal - Note Cosmetics Genel Müdürü