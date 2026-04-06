        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Türkiye'nin gözü Göztepe-Galatasaray maçında olacak! - Galatasaray Haberleri

        Türkiye'nin gözü Göztepe-Galatasaray maçında olacak!

        Göztepe ile Galatasaray arasında oynanacak erteleme maçı, hem şampiyonluk hem de Avrupa yarışı için kritik önem taşıyor. Lider Galatasaray'ın puan kaybı halinde zirvede fark azalırken, Göztepe galibiyetle Avrupa hedefinde büyük avantaj yakalayabilir.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 12:15 Güncelleme:
        Türkiye'nin gözü Göztepe'de olacak!

        Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa yarışında son haftalara girilirken, hafta sonu oynanan karşılaşmaların ardından tüm Türkiye'nin gözü çarşamba günü Göztepe ile Galatasaray arasında İzmir'de oynanacak erteleme maçında olacak.

        Ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretine Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenerek son veren Göztepe, dün Fenerbahçe'nin derbide 90+11'inci dakikadaki penaltı golüyle Beşiktaş'ı 1-0 yenmesiyle Avrupa kupalarına direkt katılma yarışında tekrar umutlandı. Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden lider Galatasaray ise hem Trabzon'un hem de derbiyi kazanan Fenerbahçe'nin nefesini ensesinde hissetmeye başladı.

        Göztepe, Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda çarşamba günü saat 20.00'de yapılacak erteleme sınavında Galatasaray’ı yenerse puanını 49 yaparak 55 yıl sonra ilk kez Avrupa kupalarına katılma yarışında dördüncü basamaktaki Beşiktaş'la puan farkını 3'e indirecek. Lider Galatasaray'ın 64, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 63'er puanı bulunurken, İzmir ekibinin galibiyeti durumunda bitime 6 maç kala şampiyonluk yarışında fark 1 puana inecek. Trabzonspor'a ikili averaj üstünlüğünü veren, Fenerbahçe'yle rövanşı henüz oynamayan Galatasaray, deplasmanda Göztepe'ye puan kaybederse zirvede 2 hafta önce 7 puan olan avantajını yitirecek.

        İKİ TAKIM İÇİN DE KRİTİK SINAV

        Tüm futbolseverler Göztepe - Galatasaray maçının sonucunu beklerken, 18 Mart'ta oynanması gereken 27'nci hafta karşılaşması İstanbul ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’ndaki Liverpool rövanşı nedeniyle ertelenmişti. İzmir ekibinde cezalı Bokele ve sakatlığı süren İsmail Köybaşı, Galatasaray'da sakat olan Osimhen ile cezalı Abdülkerim maçta görev yapamayacak. Galatasaray'ın dümeninde üst üste 3 şampiyonluk yaşayıp dördüncü şampiyonlukla tarihe geçmek isteyen teknik direktör Okan Buruk, 2016-2017 sezonunda Göztepe'yi çalıştırmıştı.

        SON MAÇLARDA GALATASARAY ÜSTÜN

        İki takımın Süper Lig'de oynadığı son 8 maçı Galatasaray kazanmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekip sezonun ilk yarısında renkdaşı Göztepe'nin henüz ilk yarıda 10 kişi kaldığı mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. İzmir temsilcisi Süper Lig'e döndükten sonra İstanbul ekibini oynanan 13 maçta yalnız 1 kez yenip, 12 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Göztepe, yalnız 7 yıl önce 2019-2020 sezonunda İzmir'de Bornova Stadı'nda oynanan maçı 2-1 kazandı. İzmir ekibi, Galatasaray'a son 24 yılda oynanan 15 maçta yalnız 1 kez galip gelip diğer karşılaşmalarda hiç puan alamadı. Şimdiye kadar Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan 3 maçta Galatasaray galip geldi.

