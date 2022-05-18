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Hızı yüzde 35 artan Türkiye, yine 101. oldu!

Son bir yılda dünyanın sabit internetteki ortalama hızı yüzde 31, Türkiye’nin ise yüzde 35 arttı. Ancak Türkiye’ye dünya sıralamasında yine 101.’lik kaldı!

Türkiye'nin internet hızı ne durumda?

İnternet kullanımı ile birlikte tüketicilerin daha hızlı internet ihtiyacı da giderek artarken, deneyimlenen hızda dünyanın ve Türkiye’nin güncel tablosu da ortaya çıktı. Özellikle pandemi süreciyle artan kullanım, hem dünya genelinde hem de Türkiye özelinde sabit ve mobil internette hızları yukarı çekti. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre son bir yıllık süreçte yüzde 30’lar seviyesinde artan hızlar, Türkiye’nin dünya sıralamasındaki yerini değiştirmeye yine yetmedi. İşte internet hızlarında dikkat çeken o tablo...

Speedtest servisi ile sabit ve mobil genişbant ağlarında hız testleri yapan uluslararası kuruluş Ookla’nın Küresel Hız Endeksi’nin Nisan 2022 sonuçları açıklandı. 180'den fazla ülkede 10 bini aşkın sunucu üzerinden yapılan testlere göre Nisan 2022’de dünyanın sabit internetteki veri indirme (download) hızı, 63 Mbps’yi geçti. Tipik ortalama bir kullanıcı deneyimi için ölçülen ve Nisan 2021’de 48 Mbps olan bu hız, son bir yılda yüzde 31 arttı.

TÜRKİYE 101 İLE 105 ARASINDA GİDİP GELDİ

Kuruluşun verilerine göre Türkiye’nin Nisan 2022’deki sabit internet cephesinde veri indirme hızı ise 29 Mbps oldu. Rakam son bir yılda yüzde 35 artmasına karşın, Türkiye bu hız ile 181 ülke arasında 101. sırada ancak yer alabildi.

Dünya genelinde son bir yıldaki ay ay sıralamadaki yerine bakıldığında da Türkiye’nin 101.’lik ile 105.’lik arasında gidip, geldiği gözlendi. Veri yükleme hızlarına bakıldığında da Türkiye Nisan 2022’de 5.7 Mbps’lik değer ile yine 101. sırada yer aldı.

SABİT İNTERNET HIZINDA SON DURUM NE?

İnternet operatörlerinin hızlarına bakıldığında ise Türkiye’de sıralama şu şekilde gerçekleşti: TurkNet (47.4 Mbps), Türksat Kablo (38.4 Mbps), Turkcell ( 33.3 Mbps), Vodafone (23.3 Mbps), Türk Telekom (20.7 Mbps).

Sabit İnternetteki Hız Değişimi

Dönem İnternet Hızı (Mbps) Sırası
Nisan 2021 21.56 101
Mayıs 2021 21.89 102
Haziran 2021 22.80 102
Temmuz 2021 21.87 105
Ağustos 2021 22.88 102
Eylül 2021 24.52 104
Ekim 2021 25.02 103
Kasım 2021 25.67 105
Aralık 2021 26.87 105
Ocak 2022 26.33 103
Şubat 2022 27.60 102
Mart 2022 29.08 101
Nisan 2022 29.09 101

Gecikme hızlarında ise en iyi sonuçları sırasıyla şu iletişim operatörleri elde etti: TurkNet ( 7ms), Turkcell (9 ms), Türk Telekom (9 ms), Türksat Kablo (10 ms), Vodafone (19 ms).

Sabit internette dünyanın en hızlı ülkesi 207 Mbps ile Singapur ve 200 Mbps ile Şili olurken, bu ülkeleri 189 Mbps ile Tayland takip etti.

MOBİL İNTERNET HIZINDA SON DURUM NE?

Kuruluşun mobil internet hız sonuçlarına bakıldığında Nisan 2022 itibariyle Türkiye, 32 Mbps’lik hız ile 58. sırada yer aldı. Mobil internetteki veri indirme hızında son bir yıldaki ay ay sıralamadaki yerine bakıldığında da Türkiye dünyada ölüm yapılan 142 ülke arasında 48.’lik ile 62.’lik arasında gidip geldi.

Mobil İnternetteki Hız Değişimi

Dönem İnternet Hızı (Mbps) Sırası
Nisan 2021 27.48 61
Mayıs 2021 28.78 57
Haziran 2021 32.26 52
Temmuz 2021 28.70 53
Ağustos 2021 30.61 48
Eylül 2021 32.42 55
Ekim 2021 31.73 55
Kasım 2021 30.97 57
Aralık 2021 31.43 59
Ocak 2022 32.28 58
Şubat 2022 31.93 58
Mart 2022 30.48 62
Nisan 2022 32.17 58

Son bir yılda mobil internette hız dünyada yüzde 23, Türkiye’de ise yüzde 17 arttı. Mobil internette dünyanın en hızlı ülkeleri ise 134 Mbps ile Birleşik Arap Emirlikleri, 129 Mbps ile Katar ve 116 Mbps ile Norveç oldu.

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