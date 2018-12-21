Turkcell geliştirdiği yerli ve milli teknolojilere artık tek adresten ulaşılabilecek. Tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen BiP, fizy, lifebox, Upcall ve Paycell gibi toplam 19 dijital uygulamanın tamamı bundan sonra www.turkiyeninuygulamalari.com adresinden indirilebilecek.

“Türkiye’nin Uygulamaları”, ilerleyen dönemde Türkiye’deki tüm mobil girişimlere de ev sahipliği yapacak. Projenin ikinci fazında uygulama geliştiriciler, bu platforma başvurarak kendi uygulamalarını tanıtabilecek.

‘DİJİTAL İHRACAT HAMLESİNİ BAŞLATTIK’

Konuyla ilgili açıklama yapan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Başından beri söylediğimiz bir şey var. Türkiye artık teknolojide tüketen değil üreten bir ülke olmalıdır. Turkcell olarak tüm çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda yürütüyoruz. Bunun için de en önemli hamlemiz insanların bir gününde yer alan 1440 dakikasına değer katacak, ihtiyaçların olan her şeyi içeren yerli ve milli uygulamalar geliştirmek oldu” dedi.

Terzioğlu, şu ifadeleri kullandı: “Başta BiP olmak üzere, fizy, Dergilik, TV+ gibi tamamı bu topraklardan çıkan birçok uygulamayı insanların hizmetine sunduk. Bu dijital ürünlerimizin sadece ülkemizde değil başlattığımız dijital ihracat hamlemiz sayesinde artık yurtdışında da kullanılıyor.”

Sitede şu uygulamalar yer alıyor: BiP, fizy, UpCall, Dergilik, lifebox, TV+, Yaani, Paycell, GNÇ, Fulltrip, Kopilot, Gollercepte, SİM, Piri, Hayal Ortağım, Merhaba Umut, Arıkovanı, Turkcell Akademi, İşaret Dilim.

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