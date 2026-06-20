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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası TÜRKİYE - PARAGUAY CANLI İZLE: Türkiye - Paraguay maçı kaç kaç? İlk yarı bitti! İşte canlı skor

        TÜRKİYE - PARAGUAY CANLI İZLE: Türkiye - Paraguay maçı kaç kaç? İlk yarı bitti! İşte canlı skor

        A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası serüveninde kritik bir viraja giriyor. İlk maçın ardından heyecan Türkiye - Paraguay karşılaşmasıyla devam ediyor. Futbolseverler ise "Türkiye - Paraguay maçı kaç kaç?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Ayrıca maçın canlı yayın kanal bilgisi de en çok sorgulananlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Türkiye'nin gruptaki geleceğini yakından etkileyecek bu dev karşılaşmanın tüm ayrıntıları ve canlı izleme bilgileri haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 07:25 Güncelleme:
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        A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası yolculuğunda önemli bir eşikten daha geçmeye hazırlanıyor. İlk karşılaşmanın ardından tüm dikkatler bu kez Türkiye - Paraguay mücadelesine çevrilmiş durumda. Futbolseverler ise "Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtını yoğun şekilde araştırıyor. Grup aşamasında büyük önem taşıyan bu kritik randevu öncesi geri sayım devam ederken, millilerin sahaya hangi kadroyla çıkacağı ve karşılaşmanın canlı yayın bilgileri büyük merak konusu haline geldi. Türkiye'nin turnuvadaki kaderini yakından ilgilendiren bu zorlu maçla ilgili tüm detaylar ve canlı izleme bilgileri haberimizde yer alıyor.

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        TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI KAÇ KAÇ?

        Paraguay, 2. dakikada Galarza'nın ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti.

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        TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye - Paraguay 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu karşılaşması, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Dev mücadele, milyonlarca izleyiciye canlı olarak ulaşırken, millilerin sahadaki performansı da büyük bir heyecanla takip edilecek.

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        TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA

         

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