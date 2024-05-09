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        Haberler Gündem Türkiye Petrolleri 150 personel alımı (ön lisans-lisans) detayları, başvuru tarihi, görev yeri ve kadro dağılımı

        Türkiye Petrolleri 150 personel alacak! TPAO personel alımı detayları ve başvuru tarihleri

        Türkiye Petrolleri ön lisans ve lisans mezunu olmak üzere toplamda 150 kişiyi işe alacak. 9 Mayıs itibarıyla başlayan başvurular, 'www.iskur.gov.tr' web sitesi üzerinden yapılacak. İşte, Türkiye Petrolleri 150 personel alımı detayları, başvuru tarihi, görev yeri ve kadro dağılımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 15:45 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:45
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        Kamuda iş sahibi olmak isteyenler için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ön lisans ve lisans olmak üzere iki farklı iş ilanı yayınladı. Toplamda 150 kişinin istihdam edileceği iş ilanında adaylar Şırnak ve Adıyaman'da görevlendirilecek. İşte, TPAO 150 personel alımı detayları, kadro dağılımı ve başvuru tarihleri...

        2

        TÜRKİYE PETROLLERİ 122 ÖN LİSANS MEZUNU PERSONEL ALACAK

        Türkiye Petrolleri verdiği iş ilanında; TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü’nde görevlendirmek üzere 122 ön lisans mezunu personel alacağını duyurdu. Adaylar KPSSP93 puanı üzerinden değerlendirilecek.

        3

        TÜRKİYE PETROLLERİ 122 ÖN LİSANS MEZUNU PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

        Adaylar Şırnak İli düzeyinde Türkiye İş Kurumunun ilgili İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden yapabilir. Başvurular 9 Mayıs 2024 tarihi ile 13 Mayıs tarihi arasında yapılacak.

        4

        TÜRKİYE PETROLLERİ 122 ÖN LİSANS MEZUNU KADRO DAĞILIMI

        TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü'nde görevlendirilecek adaylar için belirlenen kadro dağılımı şöyle;

        Üretim Operatör Yardımcılığı - 66 kişi

        Elektrik İşleri - 20 kişi

        Ambar İşleri - 2 kişi

        Malzeme Eksperliği - 4 kişi

        Harita Teknisyenliği - 2 kişi

        Servis (Büro) İşleri - 13 kişi

        İnşaat Teknisyenliği - 2 kişi

        İş Güvenliği İşleri - 2 kişi

        3 Sistem Destek İşleri - 2 kişi

        Muhasebe İşleri - 1 kişi

        Tedarik ve Lojistik - 2 kişi

        İşleri - 2 kişi

        Laboratuvar İşleri - 6 kişi

        5

        TÜRKİYE PETROLLERİ 28 LİSANS MEZUNU PERSONEL ALACAK

        TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü ve Adıyaman Bölge Müdürlüğü’ne toplamda 28 lisans mezunu personel alınacak. Sadece Uzman Yardımcısı pozisyonuna başvuranlar KPSSP48 puanı üzerinden değerlendirilecek. Diğer adaylar içinse KPSSP3 puanı göz önüne alınacak.

        6

        TÜRKİYE PETROLLERİ 28 LİSANS MEZUNU PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

        28 Lisans mezunu için başvurular Ulusal düzeyde, Türkiye İş Kurumunun ilgili İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden yapılacak. Başvuru tarihleri 9 Mayıs 2024 ile 13 Mayıs arasında gerçekleşecek.

        7

        TÜRKİYE PETROLLERİ 28 LİSANS MEZUNU PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

        TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü’ne 9 Uzman Yardımcısı, 16 Mühendis, 1 Avukat olmak üzere toplam 26 personel; Adıyaman Bölge Müdürlüğü’ne ise 2 Uzman Yardımcısı lisans mezunu personel alımı yapılacak olup toplamda 28 personel istihdamı sağlanacak.

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