Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem MSB 1829 personel alımı kura tarihi 2024: Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta ve nerede?

        Milli Savunma Bakanlığı 1829 personel alımı kurası için geri sayım! Kura çekimi ne zaman?

        Milli Savunma Bakanlığı, 1829 personel alımı yapacağını açıklamış ve 29 Nisan itibarıyla İŞKUR üzerinden yapılan başvurular tamamlanmıştı. İş ilanına başvuran binlerce aday kura tarihini merak ediyor. Noter huzurunda yapılacak kura çekiminde ismi çıkan adaylar sözlü ve uygulamalı sınava girecek. İşte, MSB 1829 personel alımı kurası tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 14:43 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Savunma Bakanlığı 1829 personel alımı için gözler kura çekimine döndü. Kurada ismi çıkan adaylar, sözlü/uygulamalı sınava tabi tutulacak. Tüm süreçler başarıyla tamamlandığında kadroya alınan adaylar ilan edilecek. Peki, MSB 1829 personel alımı kura çekimi ne zaman, ayın kaçında ve saat kaçta? İşte, detaylar...

        2

        MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE NEREDE?

        Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10.00’da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

        3

        İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

        Sözlü/uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.

        Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir.

        4

        Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.

        5

        MSB 1829 İŞÇİ ALIMI HANGİ MESLEK GRUPLARINA YAPILACAK?

        Elektronik Teknisyeni

        İş Makineleri Operatörü

        Kaynakçı

        Frezeci

        İnşaat Ustası

        Ciltçi

        Matbaa Teknisyeni

        Motor İmalat ve Bakım Onarım İşçisi

        Terzi

        Jeneratör Tamircisi

        6

        Sıhhi Tesisatçı

        Marangoz

        Ofset Baskı Operatörü

        Şoför - Yük Taşıma

        Fırın İşçisi

        Kaloriferci

        Elektrikçi

        Kaynak Teknisyeni

        Otomotiv Boya Ustası

        ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
        ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Et fiyatında düşüş beklentisi
        Et fiyatında düşüş beklentisi
        Kırmızı ışıkta Belinay'ı hayattan kopardı!
        Kırmızı ışıkta Belinay'ı hayattan kopardı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        İki haftalık yasak
        İki haftalık yasak
        Serin ve yağışlı havalar kaldığı yerden!
        Serin ve yağışlı havalar kaldığı yerden!
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Havayolunda yolcu rekoru
        Havayolunda yolcu rekoru
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"