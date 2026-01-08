Türkiye Petrolleri ile ExxonMobil arasında anlaşma

6 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 6 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* ABD Başkanı Trump, Venezuela lideri Maduro'nun hakim karşısına çıkarılmasından birkaç saat sonra verdiği röportajda ABD'nin Venezuela ile savaşta olmadığını söyledi: Biz uyuşturucu satan insanlarla savaştayız. Hapishanelerini, uyuşturucu bağımlılarını ve akıl hastanelerini ülkemize boşaltan insanlarla savaştayız* MHP lideri Devlet Bahçeli, Maduro'nun ABD'ye götürülmesi hakkında konuştu: Tarihte belki de hiç tesadüf edilmeyen haydutluk, insan kaçırma vakası yaşanmıştır* Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki üç yılda 3 milyondan fazla genci istihdama kazandıracak, 445 milyarlık kaynağı programa tahsis edeceğiz* Yeni yılla birlikte araç muayene ücretleri yeniden değerleme oranında artırıldı. Yapılması zorunlu olan muayenenin ücreti otomobiller için 3 bin 288 TL şeklinde belirlendi* Turkcell Süper Kupa yarı finalinda Fenerbahçe ile Samsunspor bu akşam karşı karşıya gelecek* Duayen sanatçı Haldun Dormen, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Dormen'in kontrol amaçlı yoğun bakımda olduğu öğrenildi