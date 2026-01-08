Habertürk
        Türkiye Petrolleri ile ExxonMobil arasında anlaşma

        Türkiye Petrolleri ile ExxonMobil'in alt şirketi ESSO Exploration International Limited arasında önemli bir mutabakat zaptı imzalandı. Karadeniz ve Akdeniz'de yeni arama alanlarını içeren anlaşma, karşılıklı olarak kararlaştırılacak diğer potansiyel uluslararası alanları da kapsayacak

        Giriş: 08.01.2026 - 15:27 Güncelleme: 08.01.2026 - 15:36
        TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile Exxonmobil adına Başkan Yardımcısı John Ardill, İstanbul’da düzenlenen törende imzaları attı.

        Törene refakat eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

        "Milli petrol şirketimiz TPAO ile ExxonMobil alt şirketi ESSO Exploration International Limited arasında, Karadeniz ve Akdeniz'deki yeni arama alanlarını ve karşılıklı olarak kararlaştırılacak diğer potansiyel uluslararası alanları kapsayan petrol ve doğalgaz sektöründe bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı.

        Derin deniz arama ve sondajındaki teknik yeteneklerimizi, ExxonMobil'in uluslararası deneyimiyle birleştirerek, operasyonel etkinliğimizi artırmayı ve yeni keşiflerin önünü açmayı hedefliyoruz.

        Enerjide bağımsız bir Türkiye hedefimiz doğrultusunda, uluslararası iş birlikleriyle kurumsal kapasitemizi güçlendiriyor ve bölgemizin enerji merkezi olma yolunda ilerliyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 6 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* ABD Başkanı Trump, Venezuela lideri Maduro'nun hakim karşısına çıkarılmasından birkaç saat sonra verdiği röportajda ABD'nin Venezuela ile savaşta olmadığını söyledi: Biz uyuşturucu satan insanlarla savaştayız. Hapishanelerini, uyuşturucu bağımlılarını ve akıl hastanelerini ülkemize boşaltan insanlarla savaştayız* MHP lideri Devlet Bahçeli, Maduro'nun ABD'ye götürülmesi hakkında konuştu: Tarihte belki de hiç tesadüf edilmeyen haydutluk, insan kaçırma vakası yaşanmıştır* Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki üç yılda 3 milyondan fazla genci istihdama kazandıracak, 445 milyarlık kaynağı programa tahsis edeceğiz* Yeni yılla birlikte araç muayene ücretleri yeniden değerleme oranında artırıldı. Yapılması zorunlu olan muayenenin ücreti otomobiller için 3 bin 288 TL şeklinde belirlendi* Turkcell Süper Kupa yarı finalinda Fenerbahçe ile Samsunspor bu akşam karşı karşıya gelecek* Duayen sanatçı Haldun Dormen, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Dormen'in kontrol amaçlı yoğun bakımda olduğu öğrenildi

