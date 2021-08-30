Avrupa şampiyonası çeyre final voleybol maçı için heyecan şimdiden başladı. İşte büyük bir merakla beklenen maçla ilgili ayrıntılar...

TÜRKİYE POLONYA ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda 6'da 6 yaptı. Çeyrek final karşılaşmalarında Türkiye- Polonya mücadelesi olacak. Maç 31 Ağustos Salı akşamı saat 20:30'da olacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

TÜM PROGRAM BELLİ OLDU

Çeyrek ve yarı final mücadeleleri 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Şampiyonluk ve 3.'lük yarışı da 4 Eylül tarihinde gerçekleşecek. 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanıyor. Yarı final ile final müsabakaları ise Sırbistan'da olacak.

Maçlar ise TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak aktarılacak.



