Türkiye - Portekiz maçında Ronaldo çılgınlığı: Sahaya giren girene...
2024 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Türkiye Portekiz karşılaşması sahaya giren taraftarlar nedeniyle birkaç kez durdu. O görüntüler televizyon ekranlarına yansıtılmadı. Fotoğraflarda ise her giren taraftarın Ronaldo'ya koştuğu görüldü
4 kez duran oyunda Ronaldo sahaya giren her taraftarla fotoğraf çektirdi.
Taraftarlar daha sonra güvenlik görevlileri tarafından sahadan çıkarılırken bir kişinin üzerinde Türkiye forması olduğu görüldü.
Ronaldo minik bir taraftarına ise yakın ilgi gösterdi. Yanına gelen çocuğa önce kollarını açan Ronaldo daha sonra sarılıp, selfie çektirdi.
Minik taraftar güvenlik görevlilerini peşine takıp sahadan ayrıldı.