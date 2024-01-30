Türkiye Sigorta temettü şirketi olacak

Alper Gezeravcı'nın sigortasını Türkiye Sigorta yaptı 2023 yılını yüzde 136 büyüme ve 60 milyar TL prim üretimi ile kapatan Türkiye Sigorta; 2024 yılında da güçlü finansal yapısını koruyarak, enflasyonun üzerinde dengeli bir büyüme sağlamayı hedefliyor. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, 2023 yılının sigortacılık açısından zor geçtiğini 2024'te de benzer bir trend beklediklerini kaydederek, "Kârlılığı önemsiyoruz. Bu doğrultuda, şirketimizin güçlü bilanço ve kârlılık yolcuğunu 2024 yılında da sürdürerek; pazar payında dengeli ve sağlıklı büyüyeceğiz" dedi. Çakmak, SEDDK'nın izin verdiği ölçüde mutlaka temettü (kar payı) ödeyen bir şirket haline geleceklerini söyledi. Çakmak ayrıca Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın sigortasını da kendilerinin yaptığını kaydetti.

Türkiye Sigorta’nın 2023 yılı değerlendirmesi ile birlikte 2024 yılı hedeflerini aktaran Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak; hedeflerinin 2024 yılında kasko, sağlık, yangın, iş yeri ve ticari poliçelerde öncü ve yön belirleyici konumlarını sürdürmek, aynı zamanda stratejik branşlarda büyümek olduğunu ifade etti. Taha Çalmak, “2023 rakamları stratejimizin ne kadar doğru olduğunu gösterdi. 2023 yılında toplam prim üretimimizi bir önceki yıla göre yüzde 136artırarak; 60 milyar TL’lik rekor bir üretime imza attık. Bunu yaparken güçlü finansal yapımızla, sağlıklı ve dengeli büyümemizi devam ettirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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Çakmak; “Ürün bazındaki büyümelere göz attığımızda; hemen her branşta yüzde 100’ün hatta kimilerinde yüzde 200’ün üzerinde artışlar görüyoruz. Kaza sigortalarında yüzde 36; yangın ve doğal afet ile tarım sigortalarında ise yüzde 20’nin üzerindeki pazar paylarımızla birinci konumdayız. Prim üretiminde çeyrek bazlı karşılaştırmalara baktığımızda ise; özellikle yılın 3’üncü ve 4’üncü çeyreğindeki yüksek artışlar, mutlaka dikkatinizi çekecektir. 3’üncü çeyrekte yüzde 194 ve 4’üncü çeyrekte yüzde 130’luk bir büyüme gösterdik” diye konuştu.

Çakmak, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketin SEDDK'nın izin verdiği ölçüde mutlaka temettü (kar payı) ödeyen bir şirket haline geleceklerini söyledi. Çakmak ayrıca Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın sigortasını da kendilerinin yaptığını kaydetti.

PİYASA DEĞERİ YÜZDE 133 ARTTI

Sürdürülebilir kârlılığı önemsediklerinin altını çizen Taha Çakmak; tüm bu büyümelerin, yükselen rakamlar ve pazar paylarının şirketin borsa performansına da önemli bir katkısı olduğunu belirtti. Çakmak; “Piyasa değerimiz, bir yılda 774 milyon ABD dolarından 1,8 milyar ABD dolarına yükseldi ve sigortacılık sektörünün en değerli halka açık şirketi unvanını korumayı sürdürdük. Ayrıca; güçlü bilanço yapıları ve sermaye yeterlilikleriyle, her iki şirketimizle otoritenin izin verdiği sürelerde temettü dağıtımı yapan şirketlerden olduk” dedi.

2024’ü şirketleri için ‘verimlilik yılı’ olarak gördüklerine işaret eden Çakmak,“2024 yılında da hem hayat hem hayat dışında liderliğimizi pekiştireceğiz. Ayrıca, kasko ve sağlık gibi bireysel ürün gruplarında öncü olarak etkinliğimizi daha da geliştirip; yangın, iş yeri ve ticari poliçelerde sektörün yön belirleyicisi olmaya devam edeceğiz. Kârlılığı önemsiyoruz. Bu doğrultuda, şirketimizin güçlü bilanço ve kârlılık yolcuğunu 2024 yılında da sürdürerek; pazar payında dengeli ve sağlıklı büyüyeceğiz” şeklinde konuştu. Taha Çakmak; “Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun sigorta ürünleri sunarak, mevcut ürünlerimizin teminat ve kapsamını genişleterek, ülkemizde sigortacılığın gelişimine ve sigorta penetrasyonunun artmasına katkı sağlıyoruz. Satış sonrası hizmet ve müşteri deneyimini teknoloji kullanımı ile geliştirmeyi ve hasar yönetiminin daha etkin hale gelmesi için teknoloji odağında çalışmalar yapmayı sürdürüyoruz” dedi.

ÜRETİMİN YÜZDE 13'Ü DEPREM BÖLGESİNDEN

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ilk gününden itibaren bölgede, sahada olduklarını hatırlatan Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Deprem sonrasında bölge insanımıza muallak hasarlar dahil 6.5 milyar TL hasar ödemesi gerçekleştireceğiz. Hayat sigortası tarafında ise 378.3 milyon TL ödeme yaptık. Ancak elbette; görevimiz sadece hasarların karşılanmasıyla bitmiyor. Yapılacak çok iş, sarılacak çok fazla yara var. Bizim işimiz riskleri yönetmek ve bunun içinde yeri geldiğinde hasar ödemek de var. Bu bakış açısıyla bölgeye can suyu olduk; işimize ara vermeden devam ettik. Depremden sonra da bölgede; sağlık, kasko, trafik gibi özel sigortalardan nakliyat, yangın, mühendislik gibi sigortalara kadar farklı ürünlerle güvence sunmayı sürdürdük. İnsanımızın yanında, arkasında olduk. Depremden bugüne bölgede toplam 1 milyon 742 adet poliçe kestik. Bu toplam poliçe üretimimizin yüzde 13’ünü oluşturuyor. Hali hazırda; Türkiye Sigorta Dayanışma Obası’ndaki 90 Kırgız çadırında, 350 depremzedemizi ağırlamayı sürdürüyoruz. Bundan böyle de depremin açtığı derin yaraların iyileşmesi yönünde elimizden gelen çabayı sarf etmeye devam edeceğiz.”

SPOR BİRLEŞTİRİR

Basketbolumuzun gelişimine ve daha geniş kesimlere yayılmasına, ampute branşlarında da farkındalığın artmasına katkı sunduklarını sözlerine ekleyen Taha Çakmak; ‘Spor birleştirir, birlik ise iyileştirir’ yaklaşımıyla kısa bir süre içinde deprem bölgesinde, Türkiye Basketbol Federasyonu iş birliğinde basketbol sahaları kurmaya hazırlandıklarını da belirtti.