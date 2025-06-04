Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) ilk maçında Fransa ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, turnuvaya galibiyetle başladı. Milli takım, turnuvadaki 2. maçında Tayland ile karşılaşacak. Türkiye-Tayland voleybol maçı canlı izle ekranı ay-yıldızlıların mücadelesini kaçırmak istemeyen voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Türkiye-Tayland voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’ndeki (VNL) ilk maçında Fransa karşısında parkeye çıktı. Fransa’yı 3-1’lik skorla geçen milli takım, sezona galibiyetle başladı. Filenin Sultanları, ikinci maçında Tayland ile kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlı ekibin mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler, Türkiye-Tayland voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar...
TÜRKİYE-TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Tayland voleybol maçı, 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 14.30'da başlayacak.
TÜRKİYE-TAYLAND VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Filenin Sultanları’nın heyecan dolu karşılaşması, TRT Spor Yıldız ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FİLENİN SULTANLARI 1. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025
İlk hafta Çin etabında mücadele eden Filenin Sultanları, kalan maçlarında Tayland, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.
Millilerin organizasyonun ilk haftasındaki maç programı şöyle:
6 Haziran Cuma
14.30 Türkiye-Tayland (TRT Spor Yıldız)
7 Haziran Cumartesi
10.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor)
8 Haziran Pazar
14.30 Çin-Türkiye (TRT Spor)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul, 3. hafta karşılaşmalarını ise 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak.
VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
KADRO
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör çaprazı: Alexia Carutasu
Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
Orta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç
Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın