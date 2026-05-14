Türkiye Tenis Federasyonu ile QNB Türkiye arasında sponsorluk anlaşması!

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile QNB Türkiye arasında padel ana sponsorluk anlaşması imzalandı.

QNB Türkiye Kristal Kule Binası'ndaki imza törenine TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan ve Padel Milli Takımı sporcularından Berceste Şeber ile Sarp Ağabigün katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, spor kültürünü geniş kitlelere ulaştıran işbirliklerine önem verdiklerini aktararak, "Bugün attığımız adım yalnızca bir sponsorluk anlaşması değildir. Türkiye'de padel sporunun geleceğini birlikte şekillendirmeyi hedefleyen stratejik bir işbirliği anlaşması imzalıyoruz. Padel, dünyada en hızlı büyüyen spor branşlarından biri olarak her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Sosyal yapısı, erişilebilirliği ve farklı yaş gruplarını bir araya getiren dinamik yapısıyla bu spor kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Biz de federasyon olarak yükselen bu branşın ülkemizde daha sağlıklı, daha sürdürülebilir ve güçlü bir yapı dahilinde gelişmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sene ülkede padel sporunu geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Müderrisgil, şunları kaydetti:

"2026 yılını Türkiye'de padel altyapısının yapılandırıldığı ve kurumsal anlamda güçlendiği bir yıl olarak kurgulamış bulunuyoruz. Bu kapsamda 2025 yılında başlayan yapılanma süreci içinde hem branşın idari ve hukuki altyapısını oluşturduk hem Uluslararası Padel Federasyonuna (FIP) üyeliğimizi gerçekleştirdik. Aynı zamanda branşın gelişimine yönelik yol haritamızı da belirledik. Nisan ayında düzenlediğimiz yardımcı antrenör yetiştirme eğitimi ve hakem aday eğitimi ile birlikte teknik insan kaynağımızı güçlendirme adına önemli bir adım attık. Antrenör yetiştirme eğitimlerimiz ve aday hakemlik eğitimlerimiz devam edecek. Özellikle teknik kadroların gelişimini bu noktada çok önemsiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz eğitim programlarını padelin geleceği adına en kritik yatırımlardan biri olarak görüyoruz. Kısa bir süre önce gerçekleştirilen Milli Takım Belirleme Turnuvası'nın ardından Türkiye'nin ilk padel milli takım kadrosunun belirlenmiş olması da bizler için son derece anlamlı bir gelişme oldu. Bugün burada bulunan milli sporcularımızın da ilerleyen yıllarda Türk padelinin gelişim hikayesinde çok önemli bir yere sahip olacaklarını tekrar hatırlatmak istiyorum."

ÖMÜR TAN: PADELİN ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEĞİZ

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan ise çok önemli bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, "Dünyada hızla gelişen, Türkiye'de de aynı hızla gelişecek bir branşa destek olmak çok önemli. Bu işbirliği, sadece bir sponsorluk anlaşması değildir. Bu bir yolculuktur. Padelin altyapısını güçlendireceğiz. Antrenör ve hakem eğitimlerine destek olacağız. Tesislere de destek olacağız. Padelle ilgili her şeyde olmak istiyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz." diye konuştu.

Padel Milli Takımı sporcusu Berceste Şeber, bu sponsorluğun çok değerli olduğunu kaydederek, "Dünyada büyüyen bu sporun ülkemizde nasıl büyüyeceğini merak ediyorduk. İki hafta önce Türkiye'nin ilk padel milli takım seçmesi yapıldı. Biz de milli takım kadrosuna ilk giren sporcuların içindeyiz. Padel, çok büyüyor. Türkiye'nin her yerinde yeni kortlar yapılıyor. Çok heyecanlıyız. Bu işbirliği için teşekkür ediyorum." dedi.

Sarp Ağabigün ise anlaşmadan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "İlk defa milli takım seçmeleri oldu. Biz de seçildik. Bundan dolayı gururluyum. Ülkede padelin gelişeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Ömür Tan, Şafak Müderrisgil'e forma hediye etti. Ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.